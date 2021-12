Týden očima Petra Schwarze: Zatmění a průlet jícnem sopky

Začal advent, na zámku v Lánech svépomocí vybudovali cosi jako terárium, a i v důsledku toho má nyní Česko slavnostně už dva premiéry – jednoho v demisi, jehož vláda nemá sílu v Parlamentu a její členové stříhají metr, a jednoho, který má sice ministry vybrané, ale ne prezidentem jmenované, takže se s nimi může zatím neformálně scházet a čekat, kdy budou moct začít vládnout. Praha 15:50 5. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Společně oba premiéři podpořili projekt „Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům“.

Nový předseda vlády Petr Fiala (ODS) oznámil, že chce mluvit pravdu – na to je v Česku vždy dobré upozornit předem, aby to nezpůsobilo šok –, a následně vyjádřil víru, že jeho vláda zlepší lidem život, ale příští rok to ještě nebude. Bude to rok pro republiku i spoustu lidí těžký. Podle Národní rozpočtové rady bude ke konsolidaci veřejných financí nutné zvýšit daně.

V Praze se objevil první stánek, ve kterém příznivci dosavadního premiéra Andreje Babiše (ANO) sbírají podpisy pro jeho kandidaturu na prezidenta, za první den jich shromáždili dvě stovky.

Polsko přijalo českou nabídku pomoci se zvládáním migrantů na běloruské hranici, NATO a Rusko stupňují vzájemné hrozby kvůli Ukrajině, ta se bojí ruské agrese.

Ať se vrátí, co bylo ztraceno

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval na setkání s nejvyššími vojenskými veliteli k modernizaci armády, aby byla schopná vyhrávat války, a v době, kdy to říkal, přinutila vzlétnout tchajwanské stíhačky blížící se letka 27 čínských letadel, zahrnující i bombardéry schopné nést jaderné zbraně.

Úplně se zatmělo Slunce, ale vidět to bylo pouze z Antarktidy, a kráterem činné chilské sopky prolétl chlapík ve speciální okřídlené kombinéze, ve které člověk vypadá a v podstatě i létá jako přerostlá veverka poletucha.

Úplné zatmění Slunce sice bylo k vidění jen v sobotu ráno, jen na krátkou chvíli a jen na ledem pokrytém kontinentu, ale úplné zatmění v hlavách můžeme čím dál častěji pozorovat kolem sebe.

Množí se napadání zdravotníků i politiků kvůli protikoronavirovému očkování, kriminalisté stíhají desítky lidí, kterým za vyhrožování na internetu hrozí až tři roky vězení.

Ale nejde jen o výhrůžky. Zdravotníkům z urgentního příjmu kladenské nemocnice kdosi v noci poničil auta. Množí se lidé, kteří demonstrativně porušují proticovidová opatření.

Podle ministra vnitra v demisi Jana Hamáčka (ČSSD) kontrolují policisté porušování nařízení v dostatečné míře, jenže míra zaujetí značné části strážců zákona pro tuto činnost se dá odhadnout i z toho, že přibližně čtvrtina policistů se odmítá nechat naočkovat.

Švédsko má už podruhé během pár dnů, a přitom poprvé v dějinách země, v čele vlády ženu, stále tu samou. Parlament totiž napřed jmenoval Magdalenu Anderssonovou premiérkou minulý týden, pak jí ale neschválil rozpočet a Anderssonová po pár hodinách ve funkci rezignovala.

Rozhodla se ale pro další pokus a v pondělí ji parlament jmenoval znovu. A protože ve Švédsku nemusí kandidáti na ministra před svým jmenováním absolvovat pouť k plexisklové kukani, hned v úterý byla jmenována celá obměněná vláda.

Britský princ Charles se zúčastnil na Barbadosu slavnostního ceremoniálu, při kterém se po 55 letech od vyhlášení nezávislosti stal tento karibský ostrov republikou a britská královna Alžběta II. tak přestala být formální vládkyní této země – podle agentury Reuters byl princ při ceremonii zádumčivý.

Ve Francii odsoudili k několika letům vězení tři české občany, kteří před dvěma lety za peníze v pařížské kavárně napadli thajskou uprchlici, politickou aktivistku kritizující thajského krále a armádu.

Dva nyní odsouzené, kteří přímo na aktivistku zaútočili, dopadla francouzská policie hned po činu, třetímu, který měl podle soudu „zakázku“ zprostředkovat, útok zorganizovat a pak ho natáčet, se podařilo vrátit do Česka, kde letos dostal medaili za přínos k rozvoji bojových umění od místopředsedy branného výboru sněmovny Antonína Staňka, někdejšího nechvalně známého ministra kultury.

V severočeské Chrastavě zloději ukradli celý bytelný vyhlídkový altán, postavený na hranicích v rámci česko-polského projektu, zbyly jen kolíky v zemi. V americkém Idahu se do veřejné knihovny vrátila kniha, která měla být vrácena už v roce 1911, před sto deseti lety.

Přeji požehnaný advent, hodně slunce a málo zatmění, žádné kouřící sopky pod námi a ať se vrátí vše, co bylo ztraceno.

Autor je komentátor Českého rozhlasu