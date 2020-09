Týden očima Petra Schwarze: Hodně střelců. I do vlastní nohy

A tak přišlo to, co přijít muselo – vyměnil se ministr zdravotnictví a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pronesl projev k národu.

V něm jsme se mezi jiným dozvěděli, že bude jako vždycky otevřený a upřímný a že epidemie je zpět a čísla nákazy závratně rostou – to se, pravda, těžko dalo přehlédnout –, že vláda na jaře svými opatřeními zachránila tisíce životů, ale pak nastala chyba, že se i sám premiér nechal unést nastupujícím létem a náladou ve společnosti, teď tedy musíme být ohleduplní, zodpovědní a důslední v dodržování pravidel a společně to zvládneme.

Ale zatímco prakticky celý svět upíná naděje k tomu, že se v dohledné době konečně podaří vyvinout vakcínu, která šíření koronaviru zastaví, většina Čechů není podle průzkumu agentury STEM/MARK ochotna nechat se takovou vakcínou očkovat, téměř čtvrtina to odmítá zcela jednoznačně.

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ještě před nástupem do funkce sdělil serveru Seznam Zprávy, že chce dramaticky zlepšit komunikaci resortu ohledně koronavirové epidemie – to by nemusel být při její dosavadní úrovni tak těžký úkol, jenže na jaře, když byl hlavní zdravotnickou tváří protikoronavirového tažení, svou komunikací dokázal také vytvářet slušnou nejistotu.

Rovněž Prymula uvedl, že není spasitel – to se dá hodnotit velice pozitivně, spasitelů máme přebytek. Dále oznámil, že protiepidemickými opatřeními nechce handicapovat ekonomiku, a vzápětí mezi jiným omezil otevírací dobu pohostinských zařízení, která už nyní často melou z posledního. Ale to se záhy vysvětlilo, premiér Babiš ujistil, že žádné kompenzace rozhodně nejsou na stole.

Otrávil sám sebe?

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru uvízlo na obchodních lodích brázdících světová moře na 300 tisíc námořníků. Ve Spojených státech překročil počet obětí koronaviru 200 tisíc – v březnu prezident Donald Trump hovořil o tom, že jeho administrativa odvede velmi dobrou práci, pokud počet mrtvých udrží do konce roku pod touto hranicí, nyní říká, že jediné, kde pracovali špatně, bylo PR. I tento týden ale Trump odmítl přislíbit, že v případě prohry v brzkých prezidentských volbách pokojně předá moc svému nástupci.

Ruského opozičníka Alexeje Navalného propustili po otravě novičokem z berlínské nemocnice, chce se vrátit domů. V Rusku mu ale během jeho rekonvalescence zmrazili účty a obstavili byt, protože má podle soudního rozhodnutí zaplatit v přepočtu 26 a půl milionu korun odškodného za poškození dobrého jména moskevské společnosti zajišťující stravování školáků, kvalitu jejího jídla totiž Navalnyj zpochybnil.

Prezident Putin v telefonickém hovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem přišel s myšlenkou, že se mohl Navalnyj oním novičokem otrávit sám, čekáme na další pozoruhodné teorie.

V Národní galerii začala výstava Rembrandt: Portrét člověka, na kterou se podařilo do Prahy shromáždit úžasná díla z mnoha světových galerií. Řeku Bečvu postihla ekologická katastrofa, kyanid ze zatím neznámého zdroje v ní zahubil desetitisíce ryb a dalších živočichů.

Rusko přišlo o jednu ze svých nejmodernějších stíhaček Su-30, podle dosavadních poznatků ji omylem sestřelila při cvičném souboji jiná supermoderní ruská stíhačka, její pilot místo stisknutí spouště fotokulometu odpálil skutečné střely.

V supermarketu v americkém Oregonu omylem stiskl spoušť revolveru devětadvacetiletý muž, když si zbraň zastrkoval do kalhot poté, co se s ní před kamarádem chlubil, šikula si prostřelil nohu. Ať si lépe volíme hračky, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

