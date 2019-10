Týden očima Petra Schwarze: Bludné cesty zkratkou

V třicetikilometrovém pásmu u tureckých hranic má být vytvořena jakási údajně „bezpečná zóna“, kam chce turecký prezident Recep Tayyip Erdogan umístit miliony syrských uprchlíků ze svého území. Tato zóna ale může vzniknout pouze za cenu životů mnoha kurdských bojovníků, kteří předtím velkou měrou přispěli k porážce tzv. Islámského státu. Podle Turků jich už padly stovky, zatímco o život přišel jediný turecký voják.

Kvůli invazi opustily své domovy desetitisíce civilistů, mezi kterými si turecká palba samozřejmě také vybírá oběti. Erdoganův plán ale hlavně v důsledcích předpokládá, že se úplně změní etnické složení v oblasti, a to nikdy nevede ke klidu, jedině v tom případě, kdy už nejsou naživu ústa, která by protestovala.

Prezident Spojených států Donald Trump se kvůli tomu, že dopustil útok na dosavadní americké spojence Kurdy a tím je zradil, stal terčem tvrdé kritiky i ze strany mnoha svých dosud nejvěrnějších republikánů. Evropská unie proti útoku protestuje, Erdogan jí hrozí, že tedy do Evropy může poslat tři a půl milionu syrských uprchlíků.

Český premiér Andrej Babiš Erdoganovu „bezpečnostní zónu“ ještě před dvěma týdny opakovaně podpořil, teď zásah odsoudil s tím, že prý nikdy nebyla řeč o okupaci. Otázkou pak zůstává, jak by asi podle Babiše Erdogan jinak svého cíle dosáhl.

Praha vs. Peking

Vedení Prahy se rozhodlo vypovědět partnerskou smlouvu s Pekingem, než to ale stihli zastupitelé schválit, vypověděl smlouvu s okamžitou platností Peking. Praha si má podle pekingských představitelů co nejdříve uvědomit své chyby a konkrétními kroky napravit negativní dopady.

Vyhrožovat podle svého současného zvyku neopomnělo ani čínské velvyslanectví, které rovnou mluví o poškození čínsko-českých vztahů. Asi stojí za to připomenout, že ty se vyznačují především tím, že se stále zhoršuje naše obchodní bilance, Čína si stále více osobuje určovat, co se u nás smí a nesmí a neustále arogantně vyhrožovat, když vše není třeba úplně podle jejích představ.

Čínské investice, které halasně oznamoval prezident Miloš Zeman, a kvůli kterým se snažila naše politická reprezentace v čele právě s hlavou státu komunistické Číně až trapně podlézat, se smrskly z původně slibovaných stovek miliard na později slibované desítky miliard, a ty nějak také stále nejsou v dohledu ani vzdáleně.

Podle prezidenta Zemana má čínská odveta spočívat hlavně v tom, že má skončit čínské financování fotbalové Slavie, nejúspěšnější čínské investice u nás. Ano, nejúspěšnější. To hovoří za vše.

Pohřby se státními poctami

V nedožitých 93 letech zemřela velká česká herečka Vlasta Chramostová, jedna z prvních signatářek Charty 77 a statečný člověk, podle ministra kultury Zaorálka se jí dostane pohřbu se státními poctami.

Na pohřeb se státními poctami Karla Gotta se v Praze očekával příjezd 100 tisíc lidí, podle premiéra Babiše dokonce 300 tisíc. Desetitisíce už byly v pátek vzdát úctu u Gottovy rakve vystavené na pražském Žofíně, někteří na to čekali ve frontě už od čtvrtečního odpoledne.

Projevit svou úctu Gottovi přijel i ministr dopravy Vladimír Kremlík, dorazil odpoledne služebním autem, předběhl dlouhou frontu, naštval tím nejen svého premiéra a nakonec se aspoň omluvil.

Soudy

V Kalifornii vysoudil muž tři čtvrtě milionu dolarů na milenci své ženy za citovou újmu, kterou nevěrou a následným rozvodem utrpěl.

Na druhé straně zeměkoule bude soud v Moskvě v nadcházejícím týdnu projednávat žalobu muže, který žádá od firmy Apple odškodnění milion rublů za to, že z něj prý aplikace zakoupená v Apple Storu udělala gaye.

Do instalované virtuální peněženky mu totiž prý místo objednaných bitcoinů přišla virtuální měna vytvořená pro homosexuální komunitu s připojenou výzvou „Neodsuzuj, dokud to nezkusíš“. Tomuto „tlaku“ Rus podlehl, nyní má stálého přítele a neví, jak to vysvětlit rodičům, což si podle něho žádá odškodnění.

Ať my umíme nést za své činy a slova a jednání zodpovědnost, přeje čtenářům, posluchačům, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu