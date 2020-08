Týden očima Petra Schwarze: Hlavně odvahu. A také nějaký rozum

Podle Světové zdravotnické organizace pandemie koronaviru ve většině oblastí planety slábne a celosvětově ubývá nakažených i mrtvých. Celkově se nakazilo už 25 milionů lidí, poslední milion za čtyři dny. U nás byl týdenní nárůst nakažených nejvyšší za celou dobu pandemie, těžkých případů je ale podstatně menší procento než na jaře. Komentář Praha 19:00 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest v Berlíně. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

S končícím létem se opět uzavírají hranice, pro Velkou Británii jsme se stali rizikovou zemí a z Česka je tam možné jet jen s karanténou, Maďarsko zavřelo od úterka nejméně na měsíc hranice pro všechny cizince.

V Berlíně se sešlo téměř 20 tisíc lidí k protestům proti koronavirovým opatřením, hygienici ale demonstraci rozpustili, protože účastníci neměli roušky a nedodržovali rozestupy – a to právě patří k tomu, co protestující považují za omezení své svobody. Ale bylo toho více, protestovalo se proti mnohému a mnohé se také požadovalo.

Například zastavení teroru, kterým by mělo být testování na virus, konec „koronavirové lži“, ať je to, co je to, protestovalo se proti agrární politice německé vlády, objevila se výzva, aby Donald Trump učinil i Německo opět velikým – hned u ní vlála ruská vlajka –, nechyběly vlajky německé i velkoněmecké, americké, polské, italské, irské, nizozemské, ale ani duhové, na řadu přišel Gándhího citát, proklamace jako „Láska, mír a spravedlnost“, „Děláme to pro naše děti“ nebo „Naše děti jsou nedotknutelné“.

A dostalo se i na podporu současného hlavně amerického, ale z USA se už šířícího fenoménu QAnon – to je v podstatě apokalyptický kult se statisíci přívrženci očekávajícími „Velké probuzení“, kult založený na celé směsce konspiračních teorií, kterým vévodí tvrzení, že americký prezident Trump bojuje s kabalistickým spiknutím satanistických pedofilů obchodujících s dětmi, které ovládá média i Hollywood a které vede trio Obama, Clintonová a samozřejmě Soros. To jako vážně. Tak radši dál.

Nerovný, ale spravedlivý boj

Irský eurokomisař Hogen se vzdal funkce, protože porušil vládní protikoronavirová opatření a zúčastnil se golfového večírku. České vládní strany se dohodly, že zrušením superhrubé mzdy sníží daň z příjmů zaměstnancům a důchodci mají dostat do Vánoc pět tisíc korun navíc, podle premiéra Babiše to nemá nic společného s blížícími se volbami.

Prezident Zeman ukončil dovolenou, přijal na Pražském hradě Tomia Okamuru, pohostil ho ovocem i typickým českým letním jídlem vánočkou a nastoupil do stavu nemocných, když se po pádu musel podrobit operaci zlomené ruky – rekonvalescence podle jeho mluvčího potrvá šest až osm týdnů.

Předseda Senátu Vystrčil odletěl v čele delegace složené z podnikatelů, vědců i politiků na Tchaj-wan, čínské ministerstvo zahraničí to označilo za opovrženíhodný čin a čínský vládní tisk vyzval k odvetě.

Ruský blogger Navalnyj byl otráven, oznámili lékaři z berlínské kliniky, na kterou byl Navalnyj převezen poté, co se zhroutil při letu na Sibiř, upadl do kómatu a ruští lékaři tvrdili, že jde o metabolickou poruchu. Podle listu Der Spiegel mohl Navalného otravu způsobit novičok. Ruská prokuratura ale nevidí důvod k vyšetřování a podle tamního ministerstva zahraničních věcí by nebylo otrávení Navalného pro Kreml výhodné – to je vskutku pozoruhodné alibi.

K doživotnímu trestu bez možnosti propuštění byl odsouzen australský terorista, který vloni v březnu zastřelil v novozélandském městě Christchurch v mešitě a islámském centru jedenapadesát lidí včetně tříletého dítěte a masovou vraždu vysílal živě na internetu.

Mezi kandidáty na Novozélanďana roku byl kromě oblíbené premiérky a oblíbeného epidemiologa zvolen i zrzavý kocour Mittens, který se rád toulá po metropoli Wellingtonu a na začátku roku zde obdržel čestné občanství. V přepočtu téměř 12 milionů korun odškodného vysoudil v Polsku dvaašedesátiletý muž, kterého podle soudního příkazu drželi osm let na psychiatrii poté, co ukradl v obchodě sedm balíčků kávy.

V pražských Modřanech se pětatřicetiletý lupič pokusil sebrat ženě čekající na autobus batoh, jako jediný z přihlížejících se oběti zastal devadesátiletý senior, o 55 let mladšího lupiče přemohl, povalil na zem a zalehl ho, než přijela policie. Ať také umíme najít odvahu do zdánlivě nerovného, ale spravedlivého boje, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu