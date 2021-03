Týden očima Petra Schwarze: Mnoho špuntů, žádné bublinky

Pouhý rok po začátku pandemie má policie začít kontrolovat, jak se dodržuje karanténa a izolace, už po staletí základní a ověřený způsob, jak šíření nákazy všeho druhu zastavit. Ale nebude to tak horké – v pondělí o tom rozhodla vláda, ve středu ještě policisté nevěděli, jak to udělat, ovšem ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD ujišťoval, že se to řeší, například kolik policistů by na to mělo být potřeba a, samozřejmě, jak budou chráněni. Komentář Praha 14:35 28. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Suezském průplavu se zaklínila obří loď | Zdroj: ČTK/AP

Sice by už tedy měli být za ten rok policisté připraveni na to, že se při své službě mezi úspěšně se promořující populací musí nutně setkávat i s nakaženými, ale asi se s tím jaksi nepočítalo. Koneckonců třeba prodavači jsou na tom přinejmenším stejně, ale ti vládu tolik netrápí.

Každopádně Hamáček i tak nepočítá s tím, že by se „při současném vytížení“ strážců pořádku mohlo velké množství policistů věnovat jen tomuto úkolu, takže velice pravděpodobně jde v podstatě opět jen o takovou vládní proklamaci.

Začíná sčítání lidu, každý je povinen se během příštího měsíce a půl sečíst, jinak hrozí pokuta, v tomto případě bude kontrola bez zádrhelů, protože se k udělení flastru nemusí nikdo s nikým potkávat.

Nouzový stav sněmovna prodloužila o 14 dní, premiér Andrej Babiš (ANO) se při té příležitosti opět pochlubil svými úspěchy ve funkci nákupčího léků a také popsal, jak s dalšími premiéry bojuje v Evropské unii o změnu v rozdělování vakcín – některé státy jich totiž v poměru k počtu obyvatel už dostaly mnohem více a jsou v očkování dál. To taky Babiš označuje za nespravedlnost.

Jenže jak popsaly Hospodářské noviny a potvrdil i ministr zdravotnictví Blatný (za ANO), ono je to zase poněkud jinak. Evropská unie nabídla všem svým státům vakcíny spravedlivě a ty země, které mají nyní očkovacích látek k dispozici více, si jich prostě více objednaly, protože odhadly, že se ty vakcíny neztratí. Jenže česká vláda si za ministrů Vojtěcha a Prymuly (oba za ANO) objednala jen zlomek toho, co unie nabízela.

Žádná nemilá překvapení

Tedy podle Babiše vláda objednala vakcín dostatek, jenže kdyby tomu tak bylo, nebylo by nyní potřeba si stýskat, že jich máme méně než jiní. Prostě se zase někdo přepočítal, podobně jako s oněmi šesti dávkami vakcíny v lahvičce místo pěti. Mimochodem, podle současného ministra Blatného vláda vakcíny nakupovala podle své tehdejší očkovací strategie, takže nějakou měla, i když byla v té době podezírána, že žádnou nemá.

Prodloužit nouzový stav umožnila vládě svými hlasy KSČM, i když se kupodivu vůbec nic nezměnilo na proklamovaných důvodech, proč totéž před měsícem rezolutně odmítla udělat.

Tedy – jen pár hodin po příslušném vyjádření KSČM oznámil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), že z příkazu jeho ministerstva průmyslu ČEZ hned druhý den rozešle „bezpečnostní dotazník“ spolu se zadávací dokumentací zájemcům o účast v tendru na dostavbu Dukovan včetně ruského Rosatomu, a to aniž by to projednala vláda.

To nadzdvihlo opozici i ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), tajné služby totiž opakovaně varovaly, že oslovit Rosatom znamená pro zemi bezpečnostní riziko.

Po krátké, leč vydatné bouřce ve sněmovně, během které se ukázalo, že tvrzení Havlíčka i premiéra Babiše o souhlasu vnitra a tajných služeb s tímto postupem nemá zcela oporu v naší realitě, premiér souhlasil, aby věc projednala Bezpečnostní rada státu a následně jeho kabinet.

Na Slovensku se vláda rozpadá. Ministři se předhánějí, kdo podá dřív demisi, ale premiér Igor Matovič vytrvává, i když za pouhý rok dokázal o své neschopnosti vládnout přesvědčit drtivou většinu voličů, své koaliční partnery i prezidentku Zuzanu Čaputovou.

Zašpuntovaný zůstává i Suezský průplav, zaklínila se v něm obří loď. V Pardubicích se zapříčila mladá slečna v nákupním vozíku, chtěla se povozit na sedačce pro malé děti, vystříhat ven ji museli hasiči. A VZP možná přinutila zpytovat svědomí a namáhat paměť některé muže – tisícům svých klientů omylem poslala poděkování, že u ní zaregistrovali své dítě. Krásný předvelikonoční týden a žádná nemilá překvapení přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.

