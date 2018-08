Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Předvolební válka Paroubkových

A části veřejnosti evidentně dělá dobře sledovat prostřednictvím bulvárních médií války rozvádějících se známých figur docela podrobně. Přičemž, dlužno dodat, že některé skutečné celebrity a i snad všechny rádoby, zase nechávají do svých tajných schránek ochotně nahlédnout.

Bulvár prostě žije z obousměrné nabídky a poptávky. A samozřejmě vnímal poměrně značný zájem o rozluku manželů Paroubkových, stále ještě nerozvedených. Ti se sice moc reportérům nepředváděli, ale k úzkostlivému chránění soukromí mělo jejich chování také daleko.

Paroubek nesněží

A teď to celé strašlivě akcelerovala paní expremiérová, když v rozhovoru pro TV Seznam (a zřejmě ho za tím účelem také poskytla) řekla, že když ještě s Jiřím Paroubkem (nezávislý) žila, měl on jakési obrovské nelegální příjmy, o nichž ona moc neví, ale možná něco ví, nicméně nepoví. Aspoň zatím.

Jako kdyby manželovi, vstupujícímu do kampaně senátorských voleb cosi vzkazovala. Přinejmenším, že tímto vcelku skandálním interview nekončí, neboť prý dlouho mlčela, ale teď se rozhodla ke třem velkým rozhovorům. Nu a ten pro TV Seznam byl zatím prvý. Tak pozor!

Jestliže z otevřeného zdroje zazní informace o značných špinavých penězích, policii i státním zástupcům nezbývá, než se věci kouknout na zoubek. Ale k čemu mohou dojít, za tím je velký otazník.

Petra Paroubková sice říká, že manžel kdesi zapomněl nějaký deník a teď ho má ona. Polici ho tedy zřejmě bude muset ukázat. Ale ať si o Paroubkovi myslíme, co chceme, těžko čekat, že by si vedl zápisy ve stylu bývalého ředitele nemocnice Na Homolce Dbalého. A zaznamenával případné předávky sum v hotovosti i s uvedením, za jakou protislužbičku by to mělo být.

Strakovka vyšší Everestu?

Přesto ovšem nevíme, jestli Paroubková nemá přece jen nějaké skutečné eso v rukávě, než řeči o strachu z přejetí autem, o nejmenovaných manželových komplicích (snad i z útrob dnešní ČSSD) a podobně. Kořeněné tím, že kdyby mluvila otevřeněji, Paroubek by se také mohl ocitnout ve vězení a to by nechtěla. Protože odkud by pak dostávala výživné na dceru?

Větší sympatie veřejnosti mít na své straně asi nebude, na to je její vystoupení příliš okatě načasované před volbami. Čert ví, jestli to v nich Paroubkovi nakonec nemůže pomoci. I když má v obvodě Ostrava-město silného soupeře, obhájce mandátu Leopolda Sulovského, který, a to se vždycky počítá, vylezl druhdy coby prvý Čech na Mount Everest. Kdo z vás to má?