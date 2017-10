Pilný Babiš v akci aneb hledej rozdíly mezi tiskovkou a kampaní

1. Když se oznamují čísla o vyšším výběru DPH, přínosu EET či poklesu státního dluhu, jako tomu bylo v úterý, vydá je nejdřív Andrej Babiš na twitteru (v pondělí). Druhý den udělá ministr Pilný k těmto číslům tiskovku a vedle něj sedí za stolem přímo na ministerstvu financí – Andrej Babiš. Ivan Pilný mu několikrát poděkuje a nechá Babiše komentovat všechna čísla i přesto, že tento muž už nemá dávno na úřadě co dělat.

2. Andrej Babiš samozřejmě nekomentuje jen čísla úřadu. Vzhledem k tomu, že je před volbami, nedá mu to a zabrousí často do stranických vod a udělá přímo na půdě ministerstva kampaň hnutí ANO. Tu hodí příklad Estonska v digitalizaci a jednoduchosti správy daní, o které sní Babiš ve své knize, tu zanadává na své rivaly z TOP 09 a ČSSD Miroslava Kalouska a Bohuslava Sobotku, jak oni to jako ministři dělali se státními financemi špatně. Ministerstvo by mělo naúčtovat hnutí ANO aspoň poloviční sazbu za pronájem sálu a strana by to fakt měla vykázat jako výdaj na kampaň.



3. Když dojde na odbornou polemiku, Andrej Babiš Pilného několikrát pokoří. Třeba když se novináři zeptali, jestli odhad finanční správy a ministerstva, že EET přinese do konce příštího roku o 18 miliard korun na daních víc, stále platí, když odhad za letošek je jen plus pět miliard. Pilný nad odhadem 18 miliard mávne rukou, že se to „nedá predikovat“ a že mohli říct polovinu nebo také dvakrát tolik (pomoc!). Načež Babiš řekne, že ne, že to byl konzervativní odhad a že těch 18 miliard spíš bude.



4. Pak padne dotaz na to, proč ministerstvo přestalo vydávat výhodné dluhopisy, když měl stát zápornou úrokovou sazbu a mohl tak výhodně financovat státní dluh, (a jestli tím náhodou nechce vylepšovat čísla o výši státního dluhu před koncem roku). Podle Pilného je to opatrnost, která státu nesvědčí (!), ale nedá se nic dělat, nejsou investice, takže jsme to všechno „snědli“ (fakt, takhle to řekl).

Vezme si slovo Babiš. Hodně lidí to od něj asi překvapí, ale za všechno může Kalousek. Stát musel vydávat dluhopisy hlavně proto, aby přefinancoval nevýhodnou (drahou) emisi státu vydanou ještě za Kalouska, který všechno dělal špatně. A pak už asi taky nebylo co financovat (za vlády, v níž doteď sedí ANO!), to si ale musíte domyslet. Protože Andrej Babiš pokračuje vzpomínkou na Sobotku, který když byl kdysi ministrem financí, tak měl podařenou poradkyni, která mu špatně radila s dluhopisy a šetřila to policie. Teď se to samozřejmě naopak dělá všechno dobře a hotovo.

Přínos kontroverzní EET?

Jinak pokud jde o samotné výsledky státních financí, státní rozpočet za celý letošní rok by mohl skončit ve schodku zhruba 20 miliard korun místo schválených šedesáti, ovšem po očištění od vlivu peněz z EU. Pokud se zahrnou i evropské peníze, pak rozpočet může být i v přebytku.

Je dobře, že v časech, kdy se ekonomice daří, nenarůstají schodky, což se v minulosti i dělo. Na druhou stranu, jak říkal Ivan Pilný, všechno jsme snědli a investice nikde, proto jsou přebytky. Ne že by se třeba ušetřilo. To na pochvalu není.

Výběr DPH vzrostl do konce září meziročně o deset procent a to je víc, než kolik přináší automaticky samotný růst ekonomiky (1. čtvrtletí meziročně plus 2,9 %, druhé plus 4,5 %), takže to je úspěch.

Přínos kontroverzní EET k výběru daně byl do konce září plus 3,2 miliardy korun. Vzhledem k celkovému výběru DPH ve výši 190 miliard korun člověku naskočí otázka - stálo to za to? A nakonec. Možná stát kvůli přepáleným zajišťovacím příkazům na DPH vůči některým firmám bude muset platit odškodné. To by nám dobrý obraz také trochu pokazilo…