Konec parlamentních absentérů?

Když skoro přesně před rokem složil – pod značným tlakem – mandát František Čuba, zvolený do Senátu za Stranu práv občanů (dříve s přívlastkem Zemanovci), byl už držitelem parlamentního rekordu. Neboť se mu podařilo nebýt osmnáct měsíců na rokování horní komory. Aniž by údajné zdravotní důvody, jimiž absenci dokola omlouval, podložil nemocenskou.

Jelikož si široká veřejnost všímává nejrůznějších výkonů zralých pro známou Guinessovu knihu, bylo i Čubovo zdolávání historické laťky rozsahu absence jediného zákonodárce v tahu, a to při zachování plného platu plus – a to je obzvlášť husarský kousek – náhrad cestovních výdajů, sledováno doslova s úžasem. Nad tím, jaká fantastická privilegia mohou mít politikové.

Slušovický zázrak forever

Někdejší předseda „socialistického zázraku“, tedy slušovického JZD, mohl být ovšem přiměn k rychlejší reakci, než že teprve po roce absentérství začal posílat ony nemalé peníze do Studijního fondu Nadace Synot regionálního souseda a spolusenátora Iva Valenty (za Stranu soukromníků).

Neboť od roku 1995 platí pro obě parlamentní komory pravidlo, že kdo vynechá bez řádné omluvy jednání dvakrát, ztratí půlku platu a náhrad, když čtyřikrát, nedostane nic.

Tu a tam také byla vidět snaha opatření aplikovat, ale vždy zůstalo jen u pokusu. Například proto, že nebylo ujasněno, co je omluva řádná a co nikoli. Zda stačí poslat mail, že se zákonodárce necítil ráno ve své kůži a zůstal pro jistotu v posteli, respektive od kdy by už měl být předloženo potvrzení od lékaře.

A ovšem ještě mnohem víc: patrně se vedení Parlamentu doposud příliš nezabývalo ověřováním toho, zda je ohlášená zahraniční cesta skutečná, anebo – další nehoráznost – jde jen o zástěrku pro velmi bonusovou dovolenou.

Zákonná Růženka

Nicméně Čubův bezprecedentní případ nakonec snad k něčemu přispěl. Neboť podnítil Piráty předložit návrh, jak po skoro čtvrtstoletí probudit ustanovení platového zákona z umělého spánku.

A většina stran ve sněmovně pro něj toto úterý ochotně zvedla ruku. Tedy proto, že o srážkách z platu bude rozhodovat organizační výbor. To sice vypadá navenek hezky. Ale zatím není jasné, podle jakých kritérií se tak má dít.

Když například doposud bývala běžně akceptována omluvenka nepřítomnosti bulačícího poslance nebo senátora „z rodinných důvodů“. Úplně jak od maminky pro žáčka základní školy. Ach, sladký život český zákonodárců! Že by aspoň do jisté míry končil? Nechce se věřit.