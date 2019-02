Pirátské komunistické moře a autorský zákon

Omezit autorské poplatky nejdřív zkoušel senátor Ivo Valenta, podle nějž prý lidé nechodí do hospod kvůli tomu, že jim tam z rádia pouštějí oblíbené písničky. Ve sněmovně pak za veřejnou hudbu zdarma bojovali hlavně Piráti.

Šéf jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek označil autorské poplatky za „hamižnost“. A pirátská poslankyně Lenka Kozlová pro změnu argumentovala, že „v praxi poplatky musí platit například kadeřnice, která má ve své provozovně puštěné rádio, a v podstatě ho má puštěné spíš sama pro sebe než pro návštěvníky. Proto nám tedy přijde nesmyslné zatěžovat ji další finanční dávkou“.

Proti omezení autorských poplatků naopak bojovali umělci a autoři veřejně pouštěné hudby, kteří kvůli tomu podepsali i petici – i oni nejspíš chtějí za svou práci peníze. Podle nich byl navíc Valentův návrh v rozporu s právem Evropské unie.

U Pirátů samozřejmě boj proti autorským poplatkům nepřekvapí, mají s nimi principiální problém. Nedávno neúspěšně bojovali i proti evropské směrnici o autorských právech, podle níž musí velké firmy jako Google platit za obsah, který si dosud zdarma pro vlastní byznys „vypůjčují“ od tradičních médií a i díky němu inkasují většinu příjmů z reklamy.

Krást se nemá

Teď Piráti chtěli osvobodit od honorářů pro změnu autory hudby s podobným argumentem, že si lidé v kadeřnictví primárně nechávají stříhat vlasy a něčí hudbu tam případně poslouchají jen jako kulisu.

Což je ironie, protože právě správná hudební kulisa bývá automatickou součástí podnikání nejen v případě hospod a kadeřnictví, i proto v nich muziku zákazníkům pouštějí.

Navíc to celé trochu připomíná komunismus, kdy taky mělo být všechno zadarmo, až nakonec nebylo skoro nic ani za peníze.

Ostatně Piráti s tím mají vlastní zkušenosti. Nedávno si pro své silvestrovské video, v němž si zahrál i šéf strany Ivan Bartoš, bezplatně „vypůjčili“ logo slovenské kapely Elán s tím, že jde o parodii. Samozřejmě bez jejího vědomí i svolení.

„Krást se prostě nemá,“ komentoval to člen skupiny Vašo Patejdl, podle nějž by Elán své logo Pirátům nikdy nepůjčil. Piráti to ovšem viděli jinak a celkem logicky: jejich stranické krédo zní „internet je naše moře“ a jak známo, i piráti považují skutečné moře za své teritorium, kde se taky za nic neplatí. Prostě si to vezmete. Jen se tomu v jejich případě říká pirátství a ne hamižnost okradených.

Autor je komentátorem Info.cz.