Chceme stabilní vládu nad Prahou, opakují stále dokola Piráti. Kdo by ji nechtěl, dalo by se na to odpovědět. Problém je v tom, že se zatím těžko hledá shoda, jak má zmiňovaná stabilita vypadat. Početně by tento požadavek splňoval vznik koalice stran, které už spolupracují na celostátní vládní úrovni. Dohromady mají v pražském zastupitelstvu třicet sedm křesel. Komentář Praha 19:22 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva primátor Prahy Zdeněk Hřib a jeho náměstek Petr Hlaváček | Zdroj: Fotobanka Profimedia

K zisku většiny jich je potřeba minimálně třiatřicet. Přesto Pirátům zmiňované číslo nestačí. Chtěli by takovouto vládu nad Prahou zpevnit ještě přítomností hnutí Praha sobě. Tím by narostl počet koaličních zastupitelů na čtyřicet osm.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Pirátské představy o stabilní vládě nad Prahou

Politiku však nelze zredukovat pouze na jednoduché matematické výpočty. Jde v ní o prosazování programu, o podíl na moci a v neposlední řadě také o osobní vztahy. Proto na první pohled dostatečná většina by stabilní vládu nad Prahou nezajistila.

Například mezi občanskými demokraty a Prahou sobě převládají rozpory. Nejvýrazněji se projevují v odlišném pohledu na řešení dopravy v hlavním městě. Přitom jde o zásadní problém, který komplikuje život nejenom Pražanům, ale také návštěvníkům metropole. Prý se také rozcházejí v chápání demokracie.

Zapojení hnutí ANO?

Rovněž různé výroky, které si ve veřejném prostoru vyměňují občanští demokraté s Piráty, nesvědčí o zrovna dobrých osobních vztazích. Při vyjednávání o vládě nad hlavním městem by různé antipatie měly jít stranou. Zatím se to nedaří. Dosavadní způsob vzájemné komunikace tak vyvolává dojem, že jednání mezi koalicí Spolu a Piráty směruje v poslední době spíše k nedohodě.

Spolu a Praha Sobě v pátek jednaly o dopravě. Po dvou hodinách se neshodly prakticky na ničem Číst článek

Výrazným způsobem k tomu přispívá vznik Aliance pro stabilitu. Do ní se sdružili Piráti s Prahou sobě. Od tohoto momentu postupují ve vyjednávání společně. Součástí nově vznikající městské koalice chtějí být oba dva, nebo nikdo. Tato strategie jednání s koalicí Spolu výrazně komplikuje, či spíše znemožňuje.

Aliance dohromady disponuje v zastupitelstvu čtyřiadvaceti křesly. Což by z ní dělalo nejpočetnější subjekt. Takže by mohla chtít nejsilnější pozici v městské vládě. To by se nemuselo nutně projevit v obsazení křesla primátora, ale v rozložení sil v radě. Stručně řečeno, Aliance pro stabilitu by mohla mít na dění v metropoli největší vliv.

To by se koalici Spolu jen těžko mohlo líbit. Proto je v tuto chvíli málo pravděpodobný vznik městské vlády na půdorysu celostátní koalice. Do hry se tak mohou dostat i další varianty. Ty se neobejdou bez zapojení hnutí ANO.

Vytváření stabilní vlády nad Prahou by tak mohlo dospět k paradoxnímu výsledku. Pokud by ji tvořila koalice Spolu s ANO, opírala by se o nejtěsnější většinu jednoho hlasu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu