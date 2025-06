Piráti koušou. Starostové a nezávislí jsou naštvaní. Bitcoinová kauza nahrála Babišovi

Za necelé čtyři měsíce půjdeme volit novou sněmovnu. Hnutím a stranám zbývá málo času něco napravit, zato mají hodně času něco zkazit. Na to stačí jedno zaváhání, jedna chyba a už to jede. Komentář Praha 16:30 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek na své tiskové konferenci po jednání vlády, kde se řešil sporný miliardový dar ministerstvu spravedlnosti od trestaného obchodníka s drogami | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Své by mohla vyprávět koalice Spolu, které ošklivě zavařil Pavel Blažek, když jako ministr spravedlnosti přijal skoro miliardový, velmi sporný dar pro stát. Dodám, že „velmi sporný dar“ je ryzí eufemismus. Pro mnohé to znamená, že se stát zapletl s podsvětím a pomohl prát peníze.

Pro Spolu jsou teď mimořádně důležité dva ukazatele. Prvním je postoj voličů. Druhým je postoj dalších stran bývalé pětikoalice, především Starostů a nezávislých (STAN) a dnes již opozičních Pirátů.

Voliči mohou být z bitcoinové kauzy jen těžko nadšeni. Proč? Vadí, že stát přišel zadarmo k miliardě? Neměli by jásat?

Ne.

Ta kauza je temná, odvádí pozornost do oblastí, kterým zdrcující většina voličů nerozumí, je spojená se zločinem, s černým prodejem drog a zbraní. Navíc se rojí další nezodpovězené otázky, ke kterým se dají snadno připojit ty nejhorší odpovědi.

Těšínská jablíčka

Voliči Spolu podle dat agentury Median zareagovali logicky. Podle celé čtvrtiny z nich by kvůli Blažkově kauze měla padnout vláda. U voličů PirSTAN si to myslí 27 procent. Z průzkumu vyplývá, že vládě Petra Fialy věří pouhých 27 procent ze všech dotázaných.

Tohle se bude špatně dohánět. Šancí je jako vždy naprostá otevřenost. Nic neskrývat, říct pravdu. To se ale neděje. Pavel Blažek dar na síti X dál obhajuje, „dárce nebyl z ničeho obviněn“, píše a pokračuje, že „veřejný prostor je zaplaven nebývalým množstvím dezinformací a konspiračních teorií“.

Na to mu odpovídá novinářka Zdislava Pokorná, která kauzu odhalila: neprověřili jste původ peněz, po bankách to chcete a sami to neděláte? „Kdybyste původ peněz zkoumali, zjistili byste, že si berete BTC z účtu spojeného s darknetem Nucleus Market, kde se prodávaly drogy a ilegální zbraně“. Pro Blažka zjevně platí „mlčeti zlato“. To on ale moc neumí.

Postoj Pirátů vyjádřil nechutný plakát na síti X, kde hodili do jednoho pytle Andreje Babiše, Petra Fialu a Pavla Blažka. K tomu přidali větu Taky vás zajímá, kolik už rozkradli? Mimořádně nefér, krutá rána pod pás od strany, která tři roky v klidu seděla ve vládě Petra Fialy.

Starosty zase neštvalo, že nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) do kauzy tahá náměstka za STAN Karla Dvořáka. Řekla, že byl o bitcoinové kauze informován. Dvořák to rozhořčeně popírá. Podle něj byl advokát Tomáše Jiřikovského Kárim Titz odkázán na soud, a tím pro něj věc končila. Do toho, co následovalo, zasvěcen nebyl, říká.

Paradoxně vypadal průzkum agentury STEM, podle kterého bitcoinová kauza koalici Spolu nepoškodila. Dokonce prý mírně vzrostla. Kdo však sleduje českou politiku, ten tuší, že to jsou těšínská jablíčka a že Blažek Spolu poškodil. Dokonce těžce. Nahrál opozici, nejvíc Babišovi.

