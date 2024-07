Hlasující Piráti hledají cestu z krize

V lednu obměnili vedení. V červnu neuspěli v eurovolbách. V září by teoreticky mohlo opět dojít na volbu nového vedení. V říjnu by pak členové mohli případně rozebírat další neúspěch, tentokrát ve volbách krajských a do jedné třetiny Senátu. Výsledkem by mohla být opět snaha vyměnit vedení. V tomto rytmu by mohli pokračovat až do sněmovních voleb na podzim příštího roku. Řeč je o Pirátech a vlnách vášně a nespokojenosti v jejich řadách.

Komentář Praha 16:30 10. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít