Piráti zatím nejsou nevypočitatelnými komunisty

Piráti útočí. A kolik jich je? Všichni čtyři. Také v tomto stylu se na internetu objevovaly reakce na výsledek sněmovních voleb. Ten Pirátům přisoudil v dolní parlamentní komoře pouhá čtyři křesla. Pro stranu, která si před jejich konáním dělala zálusk na post premiéra, to bylo zoufale málo. Na vedení Pirátů se za to snesla kritika a uvnitř strany se rozpoutala vášnivá polemika o tom, jak dál. Zda s Ivanem Bartošem, nebo s někým jiným v čele. Komentář Praha 16:35 9. ledna 2022

Na pirátském fóru se živě diskutovalo a padaly tam nejrůznější názory. Ty nahrávaly pirátským kritikům, že jde o uskupení značně nevyzpytatelné a nesourodé.

Nebylo by podle nich překvapením, kdyby se strana posunula ještě více doleva. S odkazem na výroky kandidátky na předsedkyni se spekulovalo o tom, zda dokonce až ke komunistům.

Jak ukázalo celostátní fórum, Piráti jsou sice uskupením různých názorů, nikoli však subjektem nevypočitatelným.

Navzdory volebnímu neúspěchu obhájil post předsedy Ivan Bartoš. Získal poměrně silnou podporu.

Ve hře nebyl pouze jeho politický osud, ale také fungování vlády Petra Fialy (ODS). V případě Bartošovy prohry by v ní těžko mohl zůstat. Rovněž nad setrváním Pirátů v ní by se objevil velký otazník. Kabinet, který ještě nepožádal sněmovnu o důvěru, by se začal rozpadat.

Budou potřeba kompromisy

Jak se ukázalo, nálepka nespolehlivých a nevypočitatelných Pirátů neodpovídá úplně skutečnosti. I když jejich fungování má k modelu tradiční strany daleko. Klade důraz na přímou vnitrostranickou demokracii, kde se na rozhodování podílejí všichni členové. Takže v některých momentech se s napětím očekává, jak jejich hlasování dopadne.

Platilo to v době, kdy se zformovala vládní koalice a kdy mohli všichni Piráti schvalovat koaliční smlouvu. Podobně probíhala nominace jejich kandidátů do Fialova kabinetu. I když z diskuse na pirátském fóru to vypadalo všelijak, výsledek byl jednoznačný.

Většina členů k takovémuto rozhodování přistoupila pragmaticky. Piráti jsou vládní stranou a vede je Ivan Bartoš. To neznamená, že se na diskusním fóru nebudou i nadále objevovat různé názory. Rovněž takové, které nebudou odpovídat tomu, že jde o vládní stranu. Takže mediální obraz nevypočitatelných Pirátů se ani v následujících měsících zásadně nezmění.

Podstatné bude to, jak se Ivanu Bartošovi podaří kormidlovat pirátskou bárku v rozbouřených vládních vodách.

Piráti budou muset dělat kompromisy. Ne všechny budou jejich členy s nadšením přijímány. Je velmi pravděpodobné, že vládní koalice bude čelit různým skandálům a přístup k jejich řešení se bude u jednotlivých stran lišit. V neposlední řadě se budou objevovat snahy zevnitř některých koaličních partnerů Piráty z vládní spolupráce vytlačit.

S tím vším se bude muset jejich nové vedení vypořádat. Nejlépe takovým způsobem, aby se jim strana nerozpadla a neztratili podporu voličů. Ve čtyřech ve sněmovně a ve třech ve vládě to nebude jednoduché. Takže nejnovější vítězství nelze Ivanu Bartošovi příliš závidět.

Autor je komentátor Českého rozhlasu