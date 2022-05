Zatímco před rokem se Ivan Bartoš (a spolu s ním i celá „jeho“ strana) chystal na životní souboj o premiérské křeslo s Andrejem Babišem, současné volební průzkumy predikují Pirátům pouhých pět procent voličské podpory. Citelná ztráta hlasů, kterou Piráti zažili už během voleb samotných, dále postupuje. Jako by se na dříve aktivní, energické a našlápnuté Piráty lepilo politické neštěstí. Jenže skutečná reflexe, zdá se, zatím nepřichází. Komentář Praha 16:30 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odjezd volebního autobusu koalice Piráti a Starostové. Ivan Bartoš. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je to logické: Piráti se nyní hřejí v bezpečí poměrně stabilní vlády, která má ve sněmovně zajištěnou pohodlnou většinu. Jenže s pouhými čtyřmi poslanci a poslankyněmi v ní ale tvoří jen velmi zanedbatelnou část. Navíc se k jejich vládnímu angažmá váže i to, že dříve antisystémová a kritická strana se politicky zaběhla a spolu s tím tak trochu zneviditelnila.

Apolena Rychlíková: Pirátské potácení a propad ohrožují stranu nejen ve vládě

Piráti totiž ztratili svou největší výhodu: autentičnost, která vyvěrala především z toho, jak svěže a neokoukaně Piráti na české politické scéně působili svou systémovou kritikou „starých struktur“. Jiný styl jejich voliče lákal. Jenže snahy pokrýt v koalici se STAN co nejširší paletu voličů a voliček a neustálé změny postojů pod tlakem Babišovy antikampaně nakonec z Pirátů udělaly hlavní poražené voleb. Ve chvíli, kdy vstupovali do vlády, působili už dost křečovitě.

Od té doby nejsou adekvátně vidět. A to navzdory tomu, že politika pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského sklízí v posledních týdnech a měsících řadu úspěchů. Ostatní výrazné tváře se ale ve vládě i ve sněmovně ztratily. Sami jen neustále opakují, že makají.

Poražení a ponížení

Na straně stále ulpívá stín volební porážky, která byla v mnoha ohledech bezprecedentní. A nemusí se zastavit jen na celorepublikové úrovni, naopak, výrazný neúspěch Pirátů může poškodit stranu v nadcházejících komunálních volbách. Piráti do nich totiž vstupují oslabení a – co je ještě horší – ponížení.

Je známým politickým pravidlem, že neúspěch se neodpouští a nezapomíná. A zvlášť ten, který se odehrál doslova v přímém přenosu. Během několika měsíců se ze strany, jejíž předseda hrdě aspiroval na premiéra, stala strana, u které se skoro zdá, že by se bez ní ty ostatní vládní v klidu obešly.

Když dnes předsednictvo Pirátů mává rukou nad kritikou i analýzami vlastního neúspěchu, může to být projevem odmítání povrchnosti a soustředění se na práci, ale mnohem více to zavání touhou po vytěsnění vlastních chyb. Politika se nedělá bez emocí. Když svou dřinu adekvátně neprodáte, když působíte jako někdo, kdo měl na začátku příliš velké ambice, a pak nezvládl ani kampaň (jakkoliv neférovou a jakkoliv tvrdou), nebudí to mezi lidmi dostatek důvěry. A přesně to se nejspíš Pirátům na podzim vymstí v komunálních kláních.

Proti koaličnímu partnerovi

Minimálně volby do pražského magistrátu musí Piráty budit ze sna. Jejich největším kritikem je tu ODS, tedy nynější vládní koaliční partner. Už dlouho je ale patrné, že stejně jako si za terč Piráty vybral tým kolem Andreje Babiše, vybere si je pražské SPOLU. To bude oslabené Piráty stavět do velmi složité situace: budou muset najít cestu, jak se proti lokálním buňkám SPOLU vymezit a zároveň si nerozhádat vlastní vládní koalici.

Ústupová strategie, kdy byli Piráti v minulosti schopní popřít snad všechno možné, se jim viditelně nevyplácí. Vstupem do vlády zároveň ztratili adekvátní manévrovací prostor pro ostřejší vymezení se. V kombinaci se ztrátou voličské důvěry to z nich dělá ideální terč pro nyní silnější soupeře.

Pokud se Ivanu Bartošovi a jeho týmu nepodaří vymyslet nějakou opravdu chytlavou strategii, může se na podzim klidně stát, že se Piráti v cyklu „nevýher“ zamotají. Že to jejich už tak dost složitou situaci může jen dál zhoršit, snad není třeba připomínat.

Autorka je komentátorka serveru A2larm