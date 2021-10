Piráti by ve vládě chybět neměli. Duo Rakušan–Bartoš spojuje víc než punk

Piráti by neměli jít do vlády, protože tam budou mít slabý hlas a vláda má většinu i bez nich. S těmito názory a radami se roztrhl pytel hned po sečtení volebních hlasů. A zatímco mezi samotnými Piráty jsou zastánci úprku z koalice ve zřetelné menšině, o to víc tyhle hlasy zaznívají zvenčí i z tábora poražených. Což vskutku vypadá, že testování pevnosti přesvědčivé demokratické většiny už začalo. A to zacílením na její momentálně otřesený článek. Komentář Praha 18:23 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odjezd volebního autobusu koalice Piráti a Starostové. Vít Rakušan a Ivan Bartoš. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Straně Ivana Bartoše, zdecimované kroužkovacím pogromem od starostenských voličů, by se vskutku mohl jevit odchod do opozice jako lákavé a svým způsobem úlevné řešení. Navíc, když svou opoziční roli v končící sněmovně sehráli výtečně.

Ať co se týče počtu a kvality jimi navrhovaných zákonů, tak důsledností, s jakou šli po premiéru Andreji Babišovi (ANO) a jeho konfliktu zájmů.

Jenže komu by chtěli jít v počtu čtyř mandátů po krku nyní? Vládě Petra Fialy (ODS), která vznikne i díky jejich nasazení ve volební kampani a bojovnosti, s níž čelili kobercovému dezinformačnímu náletu? A jejímž druhým nejvýraznějším politikem bude předseda jejich koaličního partnera Vít Rakušan ze STAN, který Pirátům hned po sečtení volebních hlasů před celým národem slíbil, že je nehodí přes palubu? A který bude mít při vyjednávání s trojkoalicí Spolu díky svému preferenčnímu triumfu natolik pevnou pozici, aby své slovo dodržel.

Fiala a Piráti v kabinetu

Nejen z poražených stran a hnutí, ale i od řady politologů či komentátorů slýcháme, jak křehká, ne-li neudržitelná, bude vládní koalice pěti stran, která nemá v novodobém Česku obdoby.

Jenže se na to můžeme podívat i jinak. Tuhle koalici čeká řešení společenských, ekonomických a sociálních problémů, které rovněž nemají v novodobém Česku obdoby. A v takové mnohovrstevnaté krizi může mít početnější a hodnotově pestřejší vládní tým i větší šanci při zvládání neúprosných výzev.

Budoucí premiér a současný předseda ODS Petr Fiala prohlásil ve své povolební řeči, že nová vláda bude muset myslet i na ty voliče, kteří nehlasovali pro demokratické koalice. Což ale znamená v nadcházejících těžkých časech myslet na lidi, které existenčně zasáhne rostoucí tempo zdražování, kteří uvízli v dluhových pastích, v beznaději vyloučených ghett nebo podprůměrných příjmů a důchodů.

Myslet na tyto lidi znamená dělat sociálně vnímavější politiku, nacházet sofistikovaná a efektivní řešení v bytové, důchodové a další sociální politice. A právě v téhle třeskuté agendě by mohli v středopravicové vládě sehrát stěžejní roli sociálně vnímavější Piráti.

Právě to má zřejmě na mysli Miroslav Kalousek, když teď pro leckoho překvapivě tvrdí, že v situaci, v jaké se nacházíme, Piráti patří do vlády a zasloužili by si, aby nebyli pouze trpěni.

A tak sledujme pozorně, jak Petr Fiala přistoupí k účasti Pirátů ve svém kabinetu, zda jim skutečně přenechá koalicí PirStan požadované těžkotonážní ministerstvo práce a sociálních věcí a resort místního rozvoje. Právě to nám mnohé prozradí o tom, jak vážně to šéf ODS myslí s ochranou slabších a zakopáváním společenských příkopů v této zemi.

Každopádně by bylo jenom ku prospěchu, kdyby při plnění téhle sebevražedné mise ve vládě nechybělo kompletní sehrané duo Rakušan–Bartoš, které spojuje mnohem víc než to, že oba poslouchají stejné punkové kapely.

Autor je publicista