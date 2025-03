Piráti pod vedením Zdeňka Hřiba – marketing v křeči, každá trefa mimo

Souviselo to i s tím, jakou roli Piráti získali: jejich vládní angažmá je posunulo jinam, k větší vážnosti, hlavně proto, že sami chtěli, aby je ostatní strany bývalé pětikoalice braly vážně. Některé prvky si však strana zachovala. Patřila mezi ně snaha o marketingově odlehčená kampaňová videa nebo jakýsi důraz na pirátství jako „nerdství“ sice už odrostlých, ale duší pořád teenagerů.

V tomto typu sebeprezentace nejvíce vynikal hlavně Ivan Bartoš s původní partou kdysi opozičních politiků na pražském Magistrátě. Jenže to bylo před více než deseti lety a dalo se to chápat jako určité generační vyznání. Do politiky se zkrátka hrnuli „kluci“, kteří měli rádi fantasy, sci-fi a různé hry s popkulturními fenomény, které výše zmíněné reprezentují.

Když nedávno předával Ivan Bartoš nastupujícímu Zdeňku Hřibovi „štít proti dezinformacím“, který odkazoval na blockbusterovou sérii filmových a seriálových adaptací slavných komixů Marvel, především na postavu Kapitána Ameriky, působilo to už spíš trapně.

Je totiž trochu zvláštní pozorovat dospělé muže, zaseknuté ve své době, ve svých symbolech, ve svých zájmech a koníčcích, jak se poměrně na sílu snaží všechnu komunikaci odehrávat pomocí odkazů na komiksové a fantazijní světy, navíc v pirátském podání úplně zjednodušené.

Samozřejmě: popularita Marvelovek je obrovská, jenže ruku na srdce, Piráti ji využívají dost neobratně. Hřib sám pak dál tuto symboliku rozvíjel a pracuje s ní, třeba když vyobrazuje Stačilo! jako další postavu z Marvelovek, Rudého Hulka.

Sněmovna v ohrožení?

Politika přitom má být i vtipná a zábavná, o tom žádná. Zvláště v České republice je každý záchvěv kvalitního humoru osvěžením. Ale podobné štíty proti dezinformacím, boje s Rudými Hulky, videa, kde se někdo pořád za něco převléká, něco hraje, nebo spíš přehrává, vypadají spíš nepříjemně.

Už jako primátor měl Zdeněk Hřib bohatou historii různých pitoreskních scének a videí, kde se v jednom kuse do něčeho nebo někoho stylizoval. V roli primátora to bylo ještě nějak snesitelné, koneckonců sama jsem si na mírně trapných videí z dílny jeho marketérů vybudovala nějaký návyk.

Možná o to víc mě nyní unavuje, jak s jeho nástupem do vedení začala vypadat celostranická komunikace Pirátů. Přijde mi nerelevantní, a to nejen formou, ale i obsahem. Jakoby Piráti nedokázali vůbec trefit žádné téma, jakoby byli v křeči, bez nápadů a bez energie. Určitě k tomu přispěl odchod Ivana Bartoše, který působil mnohem méně strojeně, než jak působí Zdeněk Hřib.

Pirátům kdysi různí komentátoři doporučovali vyrůst a dospět. Nemyslím, že to znamená automaticky z politiky vypustit smysl pro humor a dobře trefenou, chytrou komunikační zkratku.

Problém Pirátů ale je, že v současné době střílejí jen mimo. A pokud se neproberou, může je to stát vypadnutí z Poslanecké sněmovny.

Autorka je publicistka a dokumentaristka