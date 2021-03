Pirátský tah na bránu a vlastní góly konzervativců

Stále více voličů nabývá dojmu, že ANO Andreje Babiše není hnutí do špatného počasí. Když je slunečno a zemi se daří, dokáže za sebou houfovat příznivce, když se obloha zatáhne a není se z čeho radovat, upadá v nemilost. Komentář Praha 15:56 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Poskládat vedle sebe důvody, proč po roce koronavirové krize nekvete pšenka Andreji Babišovi, by byla brnkačka. Obtížnější je vysvětlit, proč jsou v čele pelotonu právě Piráti se Starosty.“ | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Do voleb ještě zbývá přes půl roku a odvozovat výsledky jen z čerstvého volebního modelu Kantar CZ, v němž vítězí koalice Pirátů se Starosty a nezávislými a který říká, že i při samostatné kandidatuře by Piráti byli první na pásce, dost dobře nejde. Trend je ale zřetelný, kromě toho nyní ANO hledí Pirátům a Starostům na záda s nezvyklým odstupem 12 procent.

Poskládat vedle sebe důvody, proč po roce koronavirové krize nekvete pšenka Andreji Babišovi, by byla brnkačka. Obtížnější je vysvětlit, proč jsou v čele pelotonu právě Piráti se Starosty. Že by se na ně prostě usmálo štěstí? Lidé stále něco hledají a silná poptávka je po stranách a osobnostech, které by nás postrčily k efektivnímu a vstřícnému státu bez korupce.

Po éře občanských a sociálních demokratů dostalo šanci hned několik pestrých uskupení slibujících, že budou jiná než předchůdci. Zmiňme Unii svobody, Věci veřejné, TOP 09 a naposledy i hnutí ANO. Nešlo by se divit, kdyby někdo oprášil osm let staré Babišovy billboardy slibující odstavit od řízení země nemehla.

První země s pirátským premiérem?

Piráti sice nejsou čerstvá krev, ale vládní angažmá si ještě nevyzkoušeli. STAN proti tomu nějaké zkušenosti má, nadto disponuje pověstí umírněné neideologické strany znající všechna patra politiky.

A kdyby mělo dojít k odlivu voličů ANO, bude pochopitelnější, když vezmou dráhu k pracovité středové koalici s tahem na branku a bez kostlivců ve skříni než k pravicovým partajím, které ne každého v minulosti nadchly a donedávna se profilovaly zejména na kritice premiéra Babiše.

Velkou roli ale hrají i vlastní góly, které si konzervativní blok ODS, TOP 09 a KDU-ČSL dává. Začalo to spory, kdo má hrát prim v Praze coby pravicové baště. Řada občanských demokratů se nemohla smířit s tím, že jedničkou v hlavním městě bude – z jejich pohledu příliš levicová a proevropská předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová.

Potom přišly pochybnosti jihočeského hejtmana a šéfa Asociace krajů Martina Kuby, má-li ODS zapotřebí jít do voleb v koalici. Prý by měla mít dost sil vyhrát sama. Kritici Petra Fialy jsou ochotni vzít jeho přístup na milost, jen když dosáhne na premiérský post. Což nyní dvakrát reálně nevypadá. Křehkou bárku tudíž rozhoupávají debaty o Fialových nástupcích.

Těžkým kalibrem se ukázal být rozpor mezi pravicovými poslanci, senátory a hejtmany. Zatímco sněmovní aktéři vládě pomoc s nouzovým stavem odmítli a osazenstvo Senátu začalo proti němu sepisovat podání k Ústavnímu soudu, hejtmani v čele s Kubou s kabinetem společnou řeč našli.

Nepřekvapí, že tuto disharmonii občanským demokratům vyčetli i partneři z TOP 09 a KDU-ČSL. Do budoucna zase nemusí být výhrou trojkoalice návrh jejích scénářů kudy z covidové polízanice, kterým chybí epidemická kritéria a které i za nejčernějšího vývoje situace počítají v červnu s otevíráním škol, obchodů i hospod.

Když k tomu připočteme zbytnělé sebevědomí konzervativních předáků a rány, která Piráti schytávají jak od nich, tak od Babiše, nelze se divit, že roste obliba středových technokratů, u nichž boxerské rukavice vidíme jen zřídka.

Kdyby v příštích měsících nákaza ustoupila, může z toho těžit ANO. Trojkoalice Spolu zase může ve svých řadách nastolit disciplínu. Na Piráty by mohl padnout stín z kauz, jako je ta týkající se jejich komunálního politika dodávajícího městům hygienické pomůcky. Přesto pravděpodobnost, že budeme první zemí s pirátským premiérem, stále stoupá.

Autor je politický analytik