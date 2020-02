Není pivo jako pivo. Musí se na něj koaličně

Nedávno bylo na sociálních sítích dost veselo. Když si dal jistý důvtipný muž práci a sestavil tabulku rozdílných sazeb daně na pivo, alko i nealko, čepované i z láhve nebo plechovky, případně do sklenice přelévané, v provozovně konzumované, nebo ve džbánku domů odnesené. Jež by měly podle vládního návrhu platit od května. A působí až surrealisticky. Praha 12:11 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová | Foto: Jakub Poláček | Zdroj: CNC / Profimedia

Že se na pivo zkonzumované v provozovně vztahuje deset procent, kdežto natočené do džbánu spadá do 21 %. Tatáž sazba platí i pro alko z plechu nebo ze skla vypité uvnitř. Což je poněkud nefér oproti už zmíněnému alku i nealku točeném a rovněž na místě vysmahnutém, jak se ve výčepech říkává. A tak dále.

Žádný div, že se oné tabulce lidé smáli. Zatímco premiér, když to prý viděl, „měl chuť řvát vzteky“. Jak sám napsal. A zlomyslník by se třeba zeptal, na koho hlavně mohl mít Andrej Babiš vztek?

Ministryně financí Schillerová přišla zase s označením „fake news“, protože šprýmovná tabulka hovoří i o sazbách za nealko pivo, ačkoli to se za pivo nepočítá. Čili fake news jako hrom! I když jinak jsou sazby v tabulce správně. Žertéři hned reagovali: mezi piva se přece nepočítá ani Starobrno! A jak každý ví, ministryně pochází právě z moravské metropole.

Babiše shazování amatérsky vyhlížejících kroků jeho týmu musí zlobit, je to dokonce nebezpečné. Jenže kompenzace v podobě výzvy hospodským, aby snížili cenu za půllitr, když teď náhle - a jen a jen díky vládě – na jednom vydělají skoro čtyři koruny, zabrat vůbec nemusí. Možná ve větších podnicích, kde bude i nižší sazba na jídlo.

Jen tichá vzpomínka

Ale volání po levnějším pivu v malých provozovnách nejspíš nepřijde. Ani takříkajíc zespoda. Tedy od štamgastů. Doposud žijících v obavách o přežití jediného lokálu široko daleko.

Ovšem tam, kde o něj už přišli a pivo si s přáteli může člověk dát – mimo doma – aspoň do kelímku u stánku (bývají ve vsích při fotbalových hřištích), půjde o nápoj v kategorii 21 %. Což se také nezdá zrovna spravedlivé. Zvlášť když se to pentlí ušlechtilým úmyslem pomoci upadajícímu společenskému životu v obcích.

Do kabátu z ostudy, ušitého v dílně hnutí ANO, se přirozeně nechce sociálním demokratům. A tak budou nad zpřehledněním trojité daně v devíti variantách hloubat a přinesou vlastní, snad tedy jednodušší návrh na rokování koaliční rady.

Nakonec se to jako vždycky nějak uhněte, pivo ve výčepech nezdraží, ale také jen těžko zlevní. A možná se však tu a tam definitivně zavře nějaké to žíznivé okno na stadionu. A zbude jen vzpomínka na legrační tabulku a premiérovou chuť řvát vzteky. Ale už třeba ani ne, na koho že to vlastně mělo být.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.