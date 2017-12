Nové Babišově vládě by mohla na vzdělávací program stačit jedna věta

Stačilo by: v roce 2018 zvýšíme platy učitelů na základních a středních školách o 30 procent a v dalších letech tak, aby v roce 2020 dosahovaly aspoň 80 procent platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tečka.

Pak slib promítnout do rozpočtu na rok 2018 – je to zhruba 20 miliard ročně – a do finančního výhledu na další léta.

Toto je nejpřímější cesta ke zlepšení vzdělávání, které není v dobrém stavu. Času je málo, vyspělý svět míří k robotům a umělé inteligenci a Česko se bez dramatické změny ve školách celkem rychle propadne mezi chudé zanedbané země. Ano, ano, bylo by skvělé mít nějakou rozumnou ucelenou strategii vzdělávání a bylo by nanejvýš žádoucí udělat revizi nedávných kroků - inkluze, státní maturity, jednotné přijímačky na střední školy.

Ale jsou přinejmenším tři velmi dobré důvody, proč vsadit vše na jednu kartu, tedy na dramatické zvýšení učitelských platů:

1. Nejkratší cesta ke zlepšení vzdělávání vede totiž právě přes učitele.

Když John Hattie z Melbournské univerzity udělal analýzu 65 tisíc studií, které se zabývaly možnostmi zlepšení vzdělávání (velikost třídy, vybavení, způsob financování), dospěl k jednoznačnému závěru: na prvních dvaceti příčkách žebříčku byla jen a jen opatření, která má v moci učitel ve třídě.

Připomeňme, že český systém dává kantorům celkem velkou svobodu v tom, co a jak učit. Když teď zainvestujme do učitelů, ti nejlepší zůstanou za katedrami, talentovaní mladí lidé zamíří na pedagogické fakulty a také odborníci odjinud si dají říct a půjdou učit naše děti.

Platy učitelů - nejhůř v celé EU

2. Připravit ucelenou rozumnou strategii vzdělávání je teď nepochybně nad možnostmi politiků. Pokud ANO myslí svůj předvolební vzdělávací program vážně, nemůže se shodnout s komunisty a Okamurou. Věcně i politicky velmi obtížná by byla i dohoda s jinými stranami. Před volbami se naopak všichni bez výjimky shodli na podstatném zvýšení učitelských platů.

Poučný je příklad ze Slovenska. Vláda Roberta Fica měla v programovém prohlášení, že připraví největší reformu vzdělávání za 25 let. Do práce se pustil zajímavý tým lidí, kteří vypracovali velmi kvalitní dokument nazvaný Učící se Slovensko. Pak přišel skandál s eurofondy na ministerstvu školství a strategie se na neurčito ocitla v šuplíku.

Nejdůležitější je evropská agenda, oznámil Babiš. Podporu pro vládu bude hledat u všech stran Číst článek

Ani dnešní česká politická garnitura nemá sílu na to připravit smysluplnou vizi školství a prosadit ji. Zato přidat učitelům může vláda lusknutím prstu.

3. Babišův kabinet na to má dost peněz. Bohumil Kartous ze společnosti zaměřené na vzdělávání EDUinu spočítal, že české školství je ve srovnání s vyspělými zeměmi v EU podfinancováno v řádu 50 miliard ročně. To nejsou malé peníze, ale tahle země je bohatá. Na moudré investice teď není lepší obor – ani dálnice, ani digitalizace úřadů, dokonce ani zdravotnictví – než školství, konkrétně učitelé.

Platy učitelů jsou v Česku v průměru 29 487 korun (hrubá měsíční mzda). To znamená, že ve srovnání s ostatními vysokoškoláky v ekonomice berou jen 56 procent a jsou na tom nejhůř v celé EU, kde je průměr 80 procent. V příštím roce by měl nárůst činit 30 procent na 38 333 korun hrubého měsíčně a na konci této vlády by učitelé měli brát v průměru něco přes 46 tisíc, abychom se dostali aspoň do průměru EU.

Když k tomu Andrej Babiš přesvědčí ministra školství, aby ještě zlepšil postavení ředitelů škol a začal měnit přípravu učitelů, zapíše se podezřelý premiér do historie jako největší reformátor vzdělávání od roku 1989.