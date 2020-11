Největší mobilizace v novodobé historii samostatného Slovenska před několika hodinami skončila. Země o víkendu provedla plošné testování všech obyvatel s cílem zachytit co největší počet nakažených na onemocnění covid-19. Komentář Praha 6:29 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledky z celého víkendu ukázaly, že severní polovina Slovenska má větší podíl nakažených než ta jižní | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Do celé akce se zapojilo víc než 3,5 milionu Slováků. Přitom do poslední chvíle nebylo úplně jasné, jak veřejnost zareaguje, protože testování bylo dobrovolné.

Kamila Pešeková: Plošné testování jako velký krok pro Slovensko. Vyhráno ale zdaleka není

Spousta Slováků se však nechala otestovat „dobrovolně povinně“. Každý totiž dostal certifikát s výsledkem testu a ti negativní mají nyní výrazně menší omezení pohybu. Lidé potřebovali negativní výsledek například na to, aby mohli jít do svého zaměstnání. Policie v těchto dnech může na ulici kontrolovat kohokoli, proto by měli občané nosit všude s sebou potvrzení o negativním výsledku testu.

Plošné testování byla rychloakce, proto o jejím úspěchu spousta lidí pochybovala. Někde chyběly samotné certifikáty, zdravotnický materiál, jinde se potýkali s nedostatkem personálu v jednotlivých odběrných týmech. V příhraničních oblastech proto pomáhali i zdravotníci z Maďarska nebo Rakouska.

Výsledky z celého víkendu ukázaly, že severní polovina Slovenska má větší podíl nakažených než ta jižní. Ze všech provedených testů je podíl pozitivních něco víc než jedno procento.

Trpělivost a disciplinovanost

Chvíli se dokonce zdálo, že plošné testování způsobí roztržku v čele státu. To když slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zpočátku zpochybnila, jestli je akce v tak velkém rozsahu dobře připravena. Nakonec ale i hlava státu uznala, že plošné testování proběhlo dobře a že se původní, i její, obavy nenaplnily.

Vláda tak dosáhla s testováním bezesporu úspěchu, v který možná ani ona sama nedoufala. Měla velké štěstí, že Slováci se disciplinovaně postavili do fronty a někdy i hodiny čekali, než na ně došla u testovacího místa řada. Premiér Igor Matovič měl důvod jim za to opakovaně děkovat, když uvedl: „Udělali jsme velký krok pro Slovensko.“

Teď je otázkou, co si z výsledku všichni vezmou. Existuje totiž určité riziko, že ti, co měli štěstí a test jim ukázal negativní výsledek, to nyní budou brát mylně jako potvrzení, že už covid nikdy nedostanou a že se jim už nic nemůže stát.

S tímto vědomím by mohli přestat dodržovat hlavní hygienické zásady, jako jsou nošení roušky, zachování dostatečného rozestupu a pravidelné mytí rukou. A také zásadu nescházet se v širším kruhu rodiny nebo přátel.

Před něčím takovým varoval už po prvním dni plošného testování i premiér Matovič. Pokud by i kvůli dalšímu porušování základních hygienických pravidel měly do budoucna počty infikovaných na Slovensku zase přibývat, vláda by nakonec asi stejně musela zvažovat to, čemu chtěla předejít: celostátní lockdown.

I pro plošně otestované Slovensko platí to, co pro všechny ostatní. Riziko nákazy novým koronavirem nepomine, dokud proti němu nebude existovat spolehlivá vakcína. Do té doby to bude vyžadovat trpělivost a disciplinovanost – a to i od těch, co si frontu na test vystáli a mají negativní výsledek.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu