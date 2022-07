Mráz přichází z Berlína. Vicekancléř navštívil Prahu

V pondělí byl v Praze na návštěvě vicekancléř a v této chvíli nejtěžší váha německé politiky Robert Habeck, ve čtvrtek přijede premiér, a tedy samovládce Bavorska Markus Söder. Žádný z nich tu ještě nebyl, přitom se srovnatelné šarže z německé exekutivy dostavily naposledy v roce 2018, kdy Prahu navštívila kancléřka Angela Merkelová, respektive rok předtím, když přijel Söderův předchůdce Horst Seehofer. Komentář Praha 6:39 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý ministr hospodářství Robert Habeck na setkání s českým ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Synchronní postup dvou politiků nemůže být náhoda. Habeck ani Söder by nejspíš nepřijeli, kdyby ruský koncern Gazprom rovněž v pondělí nezavřel kohoutky plynovodu Nord Stream. Tímto potrubím pokrývá Německo zhruba padesát procent roční spotřeby plynu, Česko v zásadě sto procent.

Gazprom tvrdí, že jde o obvyklou údržbu a že za deset dnů plyn zase poteče. Nikdo si však tím nemůže být jist a vyhlídka, že Evropa zůstane bez ruského plynu, se stává reálnou variantou. Pro Česko by to znamenalo, že musí spoléhat na podzemní zásobníky, které však bez dalšího doplnění vydrží do půlky listopadu.

Člověk by čekal, že se do Německa rozjedou Češi a začnou zjišťovat, jak to bude s dalšími dodávkami. Premiér Petr Fiala i ministr průmyslu Jozef Síkela ovšem projevili značnou bohorovnost.

Ministr Síkela se například nechal slyšet, že nesdílí obavy německého kolegy, že ruský plyn nebude. Pokud ale Habeck přijede, tak mu s klidem podepíše dohodu o vzájemné solidaritě v dodávkách plynu.

Na první pohled to nedává smysl. Veškerý plyn z Nord Streamu přichází do Česka přes Německo, těžko potom mohou Češi prokazovat solidaritu právě Německu. Habeck i Söder ovšem mají konkrétní důvod.

Příprava na tuhou zimu

Plyn z Nord Streamu a obecně ze severu Německa se dostává do Bavorska plynovodem Gazela přes Česko. Němci tedy můžou zastavit dodávky pro Česko, Češi ale mohou zablokovat Bavory.

Proto se vyplatí předem domluvit krizový provoz a vyloučit možné naschvály. Dohody o vzájemné solidaritě ostatně Habeck uzavřel v úterý také v Rakousku, protože Německo skladuje svůj plyn mimo jiné u Salcburku.

Iniciativu z Berlína a Mnichova lze hodnotit více či méně pozitivně. Na jedné straně můžeme ocenit, jak Němci dohodami se sousedními státy posilují plynárenskou strukturu Evropy. Na druhé straně se můžeme podivit, že ve strategických úvahách vicekancléře hrajeme nejvýš roli sedmnácté spolkové země.

Přesto je příjezd německých politiků podnětem k zamyšlení z jiných důvodů. Sousedé se připravují na tuhou zimu, protože nevěří dodávkám z Ruska.

Žádný z tamních politiků se netají plánem, že při dlouhodobém výpadku budou omezeny nejen dodávky průmyslu, ale také domácnostem. Z logiky věci vyplývá, že zimou se budou třást také tuzemští nájemníci. Jen jim to nikdo předem neřekl.

Autor je komentátor Českého rozhlasu