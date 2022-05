Před plynem, nejen ruským, varoval Bill Gates dávno před válkou

Zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatší lidí světa Bill Gates varoval před zemním plynem jako významným zdrojem energie pro průmysl i domácnosti dávno před vpádem Ruska na Ukrajinu. Nevycházel přitom ze zázračného poznání, co plánuje ruský prezident, ale z racionální úvahy, jak by se lidstvo mělo z dnešních zhruba 51 miliard tun skleníkových plynů vypouštěných ročně dostat do roku 2050 na nulu. Komentář Praha 18:21 2. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatší lidí světa Bill Gates varoval před zemním plynem jako významným zdrojem energie pro průmysl i domácnosti dávno před vpádem Ruska na Ukrajinu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přesně to vysvětlil v roce 2021 ve své knize Jak zabránit klimatické katastrofě s podtitulem Řešení, která máme, a průlomy, které potřebujeme.

„Chceme-li zastavit globální oteplování a zabránit nejhorším důsledkům změny klimatu, které budou skutečně drastické, musíme do atmosféry přestat vypouštět skleníkové plyny,“ shrnuje Gates známá a opakovaná zjištění vědců.

Bere přechod z uhelných na plynové elektrárny, který se děje na celém světě, v USA zvláště, jako fakt. A teď to varování.

„Jakákoliv elektrárna postavená do roku 2030 bude v provozu i v roce 2050 – než se vrátí náklady na její vybudování – a plynové elektrárny pořád produkují skleníkové plyny, byť v menším množství,“ upozorňuje Gates.

Takže s plynem se svět k úplné dekarbonizaci v roce 2050 nedostane. Splní si možná cíle roku 2030, ale vydá se cestou, která nevede k zastavení globálního oteplování se všemi důsledky o dvacet let později.

Na rozdíl od plynu Gates podporuje jadernou energetiku jako jediný bezemisní a přitom i spolehlivý a dost vydatný zdroj energie. A dál ve své knize, která je vynikající analýzou i cestovní mapou k nulovým emisím, dodává řadu klimatických argumentů pro úplné vynechání plynu. Což teď Evropa v chvatu řeší pod brutálním tlakem Putinovy války.

Kupování času

Takže se v Německu budou uhelné elektrárny využívat déle, než bylo v plánu. A dokonce se znovu zprovozní některé z těch, které byly už dříve odstaveny. A začala vášnivá debata o jaderné energetice, s níž se Německo rozhodlo rozejít do konce roku 2022 po havárii v japonské Fukušimě.

Na Karvinsku neskončí těžba uhlí v Dole Stonava, zatím bude v provozu do poloviny příštího roku. A stát uložil své společnosti OKD prověřit možnosti těžby až do roku 2025. Určitě se znovu otevře debata o termínu, dokdy by se Česko mělo zbavit uhlí úplně – vláda má v programu rok 2033, zatím se ozývaly spíš hlasy pro dřívější termín. Ale teď?

Nic z toho není dobré řešení. Jen kupování času.

Slovenský ekonom Ivan Mikloš, který několik let radil vládám v Kyjevě, v rozhovoru pro slovenský Forbes o válce řekl: „Zajímavá je její souvislost s dekarbonizací a udržitelností životního prostředí. Na jedné straně tyto cíle ohrožuje – když je válka, máte jiné priority. Na druhou stranu může potřeba odstřihnout se od ruských fosilních paliv především v EU urychlit využívání alternativních zdrojů energií.“

To jsou slova, která by Bill Gates určitě podepsal.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus