Jak vytrhnout Nord Streamu 2 stoličku

Lednový příchod nového amerického prezidenta byl spojován s očekáváním, že Joe Biden pomůže uspořádat transatlantické vztahy, o kterých se za Donalda Trumpa říkalo, že spojenci málo mluví spolu, ale mnohem více o sobě.

S odstupem několika měsíců je nálada výrazně lepší, ale testem se stane až řešení některých sporných bodů. Co se týče klíčové evropské země, Německa, mezi nimi vyniká Nord Stream 2, nyní už takřka dokončený plynovod vedoucí z Ruska do Německa po dně Baltského moře.

Zdánlivě technický projekt má silný strategický kontext. Nový plynovod sice znamená pro Německo přímou zásobovací cestu důležité energetické suroviny, zároveň se ale zásadně týká postavení Ukrajiny, země, pro kterou jsou tranzitní poplatky významným zdrojem příjmů a pro kterou toto propojení zajišťuje, že pokud bude zemní plyn proudit do střední a západní Evropy, nemůže ji obejít.

Dohoda do konce prázdnin?

Vláda v Berlíně řešení dilematu, zda a jak se vyhnout strategické volbě, odkládala. Nyní je zřejmé, že až v polovině srpna dorazí Angela Merkelová do Bílého domu na svou poslední kancléřskou návštěvu, tak by ve složce s nápisem Nord Stream 2 chtěla mít napsané a dohodnuté řešení.

Jak však najít stezku, která nestopne projekt – to by totiž mohlo vyvolat požadavky na odškodnění za vynaložené miliardy na výstavbu – a zároveň nenechá v politické a bezpečnostní bryndě více než čtyřicetimilionovou Ukrajinu, nacházející se pod tlakem Ruska, které anektovalo Krym a podporuje separatisty na východě země?

Leccos naznačil únorový komentář Wolfganga Ischingera, který jako velvyslanec strávil ve Washingtonu pět let a nyní každoročně předsedá Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Z možných cest se nyní jako nejschůdnější jeví varianta „dostavět, ale určit striktní podmínky užívání“. První část by umožnila zachovat Berlínu tvář, protože on by rozhodl, že Nord Stream 2 tady bude, a odvrátil by tak nároky na odškodnění.

Druhá znamená napojit využití plynovodu na politický kontext, například zárukami, že Moskva roury se zemním plynem pod Baltským mořem nevyužije k vydírání Kyjeva.

Berlín by mohl rozhodnutí o plynovodu Nord Stream 2 navíc spojit s plány, jak podpořit energetickou nezávislost Ukrajiny například v oboru obnovitelných zdrojů, se kterým má Německo rozsáhlou zkušenost.

Diplomatický optimismus dal při své nynější cestě do Spojených států najevo spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier, když zmínil kompromis zahrnující jistotu energetických dodávek a zároveň důležité zájmy Ukrajiny i zemí sousedících s Německem a Ruskem.

Pro Angelu Merkelovou bude srpnová schůzka s Joem Bidenem příležitostí, jak uklidnit svého hostitele a doma pomoct svým křesťanským demokratům s tématem, kterého by se před zářijovými volbami mohli chopit vůči Moskvě velmi kritičtí Zelení.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR