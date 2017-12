Plzeň – nePlzeň. V českém fotbale je stále o co hrát

Celkem 15 vítězství, jediná remíza a náskok 14 bodů na druhou Slavii. Podzimní část fotbalové ligy skončila a po nevídané jízdě plzeňské Viktorie to vypadá, že už se ta jarní ani nebude muset dohrávat a že není proč český fotbal v nejbližší době sledovat. Omyl. Komentář Praha 7:19 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci FC Viktoria (ilustrační foto) | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Bylo by bláhové tvrdit, že je stále ještě ve hře titul, byť alespoň jeden celek – ten z Plzně – o tom odmítá takhle veřejně mluvit. V sázce ale zůstává druhá příčka, tedy vstupenka do kvalifikace Ligy mistrů, na kterou si může reálně myslet čtveřice týmů, pětice dalších je zase dost namočená do boje o záchranu.

Zajímavé bude také sledovat, kam bude dál směřovat Sparta. Hrdý klub, který v létě rekordně investoval do svého hráčského i realizačního kádru, aby se vrátil na výsluní. Místo toho si fanoušci museli zvykat na chybějící herní tvář, velkou rotaci hráčů a hlavně nejrůznější omluvy četných neúspěchů. Bude pokračovat Andrea Stramaccioni? Nebo jiný zahraniční trenér? Nebo se na Letné pokorně vrátí k české variantě?

Jak nový sportovní ředitel Jan Nezmar změní Slavii? A udrží se Liberec i bez něj na vrcholu? Zvedne se ambiciózní Mladá Boleslav, která živoří na 11. místě ligy? A tak bych mohl pokračovat s dalšími týmy.

Nevyřešené otázky

Velmi důležité pro český fotbal ale budou už nejbližší dny. Ve čtvrtek se trojice českých týmů pokusí vylepšit český koeficient a Slavie postoupit do jarní části Evropské ligy. Tam by pak mohla vedle Plzně i ona přidat nějaké ty body a pomoct posunout Česko na klíčové 11. místo, díky němuž by to měl český mistr v roce 2019 hodně blízko do základní skupiny Ligy mistrů.

Následující úterý pak budou místo gólů a bodů důležité hlasy. Koho si na valné hromadě zvolí český fotbal, aby ho reprezentoval? Co to udělá s důvěryhodností prostředí, která už před dotační aférou nebyla vysoká? A kdo potom povede komisi rozhodčích?

Podstatných otázek, které je třeba do konce této sezóny vyřešit, zbývá v českém fotbale stále dost.