Bez větší pozornosti evropských a světových médií proběhl na samém konci února tzv. sjezd poslanců všech stupňů neuznané Podněsterské moldavské republiky. Šlo o sešlost velmi znepokojivou, protože jak se zdá, tito lidé se domáhají nového ruského angažmá v klasicky zamrzlém podněsterském konfliktu. Komentář Praha/Moskva 16:30 7. března 2024

Vzápětí podobné požadavky vznesla další potenciálně separatistická oblast Moldavska – Gagauzie. Obzvláštní pozornost situaci kolem Moldavska věnuje německá diplomacie.

Libor Dvořák: Podněstří a Gagauzie žádají „pomoc" Moskvy

Spolkové ministerstvo zahraničí prohlašuje, že německá vláda je zastáncem „urovnání konfliktu na základě potřeb územní celistvosti a suverenity Moldavska“, podporuje kišiněvskou vládu a snaží se napomáhat přímým rozhovorům představitelů moldavské vlády s tzv. vedením podněsterského regionu země.

Jenže… v Berlíně, a nejen tam, sílí obavy, že Kreml tu plánuje zopakovat dva roky starý scénář, kdy Moskva na základě žádosti proruských separatistů ze samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky založila rozpoutání plnoformátové války proti Ukrajině z 24. února 2022.

Další imperialistické dobrodružství?

Předseda zahraničního výboru Bundestagu Michael Roth označil žádost Tiraspolu na adresu Moskvy za „hru cinknutými kartami“. „Dramatický vývoj situace v Moldavsku ukazuje, že ruský imperialismus se v tomto regionu neomezuje výhradně na Ukrajinu. Putin chce víc a teď si na mušku vzal i Moldavsko.“

A aby se to nepletlo, už v pátek 1. března v Moskvě jednali vrcholná představitelka Gagauzské autonomie v rámci Moldavska Jevgenija Guculová a vůdce tamního Lidového shromáždění Jevgenij Konstatntinov. V ruské metropoli je přijala předsedkyně ruské Rady federace Valentina Matvijenková.

Paní Guculová si postěžovala, že ústřední moldavská státní moc omezuje občanská práva Gagauzů, a proto jejich vrcholní zástupci žádají pomoc Moskvy, která by mohla začít obnovou přímého dopravního spojení mezi Moldavskem a Ruskem.

Aniž bychom se pouštěli do dalších podrobností, evidentní je, že Moskva se, možná na pozadí vojenských úspěchů po dobytí Avdijivky, pouští do dalšího imperialistického dobrodružství, které by mělo vést k obnovení celosvětového vlivu Ruska ve formátu někdejší sovětské supervelmoci.

Stačí podívat se na fotografii Dmitrije Medvěděva na pozadí mapy hypotetického Nadruska a uvědomit si jeho nepříliš originální výrok, že „Rusko nemá hranice“.

Autor je komentátor Českého rozhlasu