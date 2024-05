Podzim, ideální čas na nákup nemovitostí?

Ekonomiku je potřeba založit na úsporách, nikoliv na dluzích, a proto je podle guvernéra České národní banky Aleše Michla nutné vytrvat v přísné měnové politice. Inflace sice v meziročním srovnání klesla na dvě procenta, úrokové sazby centrální banky ale ze současných 5,75 procent proto nemusí dál výrazněji klesat. Komentář Praha 6:29 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekordy hlásí i prodejci nových bytů (ilustrační foto) | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Model centrální banky přitom ukazuje, že hlavní repo sazba by už nyní měla být zhruba 4,5 procenta. Snížení úrokových sazeb, ke kterému s největší pravděpodobností přistoupí bankéři na měnovém jednání v těchto dnech, tak může být na další dobu poslední.

Slova guvernéra byla studenou sprchou pro ty, kteří vyčkávají na zlevnění hypoték, aby si mohli dovolit koupit vysněné bydlení.

Jde o stejnou skupinu, která nejdřív čekala na výrazný pokles cen bytů. A k tomu, jak ukazují statistiky prodejců i Českého statistického úřadu, skutečně v průměru v loňském roce došlo. Ne ale v tom rozměru, v jakém se původně předpokládalo.

Čekání na výhodnou koupi ale aktuálně nedává smysl. Podle všech náznaků i čísel trh ožil, protože dosavadní pokles cen hypotečních úvěrů z téměř 6,5 procenta pod 5,5 procenta zvedl podle údajů České bankovní asociace zájem o hypotéky.

Rekordy hlásí i prodejci nových bytů, těch se prodalo v letošním prvním čtvrtletí zhruba stejně jako v roce 2020. Tedy v prvním roce pandemie, kdy se růst cen nemovitostí utrhnul a následně vymknul jakýmkoliv představám.

Pokles sazeb úvěrů

Otázkou je, co se bude dít ve chvíli, kdy úvěry nebudou zlevňovat tak rychle, jak se čekalo. Porostou i nadále ceny bytů a domů jako v nedávné minulosti?

Platí, že trh s byty nejvíc ovlivňuje cena, a to i cena peněz, tedy vývoj úrokových sazeb. Letos k tomu musíme přidat i další změny, které nejsou tak viditelné.

Za prvé je to změna struktury kupujících. Jestliže v době nízkých úrokových sazeb se staly nemovitosti útočištěm investorů, teď jsou hlavními kupujícími ti, kteří potřebují vyřešit bytový problém. A ti – na rozdíl od investorů – nemají neomezené peníze. Jejich poptávka tak nebude tlačit trh k rekordům, jaké byly k vidění v minulých letech.

Druhou změnou jsou nová pravidla pro poskytování hypoték. Připomeňme, že od 1. září budou mít banky možnost naúčtovat si výrazně vyšší poplatky za mimořádné splátky hypotéky během fixace. Změna zákona o spotřebitelském úvěru chtěla omezit tzv. hypotéční turistiku, která bankám zvyšuje náklady.

Výsledkem změny by podle stanoviska ministerstva financí měl být pokles sazeb u hypotéčních úvěrů, což by mělo pomoci i klientům. V září se uvidí, jestli banky skutečně budou ochotné slevit.

Třetí změnou je nový stavební zákon, jehož některé části by měly platit už od července. Přechodové období, kdy bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů, platí do roku 2027.

Podle ministerstva pro místní rozvoj nová legislativa zjednoduší a zrychlí výstavbu, jeho kritici se obávají naprostého kolapsu stavebního řízení. Každopádně výsledek bude jasný v létě, dopady ale budou trvat po mnoho let. Dosavadní nemožnost stavět kvůli složité legislativě je jednou z hlavních příčin vysokých cen bytů a domů.

Zdá se, že poslední čtyři měsíce letošního roku by měly být, co se týká nákupu bytů, těmi nejlepšími. Relativně stále nízká poptávka nepožene v průběhu léta ceny nemovitostí vzhůru, nabídka i díky novým projektům poroste a současně s koncem prázdnin klesne výrazněji cena hypotéčních úvěrů.

Aspoň tak tvrdí teorie. Problém s teorií je, že se málokdy naplní přesně tak, jak očekáváme.

V praxi bude dlouhodobý vývoj cen záležet na tom, jestli se vrátí nemovitost do pozice investičního aktiva. Tedy něčeho, co má smysl kupovat za jakoukoliv cenu, protože se na tom nedá nikdy prodělat. A tady už by šlo o věštění z křišťálové koule.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin