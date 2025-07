Pokračujme v dovozu potravin z Ukrajiny. Snižuje to ceny

Jeden z největších zážitků mé poslední ukrajinské cesty před několika týdny byla návštěva zdejší samoobsluhy. I čtvrtý rok války, která zasáhla velkou část nejúrodnějších oblastí Ukrajiny a odvedla stovky tisíc mužů na frontu, jsou ceny v ukrajinské samoobsluze nižší než v Česku. Komentář Praha 6:29 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina byla už před první světovou válkou obilnicí světa (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Potraviny jsou většinou ukrajinské a i podle toho, co jsem mohl vyzkoušet, jsou chutnější a složením poctivější než ty české. Není to překvapení, už před patnácti lety se začala úroveň ukrajinského potravinářského průmyslu a zdejších potravin citelně zlepšovat a nakoupit si ukrajinské potraviny, nebo zajít na Ukrajině do restaurace byl zážitek veskrze pozitivní.

Ani to by nemělo překvapovat. Ukrajina byla už před první světovou válkou obilnicí světa a zdejší potraviny měly díky skvělým přírodním podmínkám vyhlášenou kvalitu. To nedokázalo zničit ani přes sedmdesát let komunismu. I z toho se zvládlo ukrajinské zemědělství a potravinářství vzpamatovat a dostalo se opět na světovou úroveň. A to i bez miliardových evropských dotací.

Poslední roky se ukrajinské potraviny dováží také do Česka. Ukrajinci musí dodržovat evropské normy bezpečnosti potravin a země, kam se dováží, je musí vymáhat. Nářky evropských zemědělců, že se tak neděje, jsou záminkou k tomu, jak dovoz konkurenceschopných ukrajinských potravin do Evropské unie zakázat.

Tím směrem míří i odpor šesti evropských zemí, včetně Polska, Slovenska a Rumunska, proti prodloužení dohody uvolňující po začátku ruské agrese dovoz ukrajinských potravin a zemědělských produktů do Evropské unie.

Radši zemědělství než vědu?

Pokud by se země požadující konec dovozu zemědělské produkce a potravin z Ukrajiny v Unii prosadily, bylo by to špatně hlavně pro evropské občany. Je to dovoz z Ukrajiny, který pomáhá tomu, že inflace v Česku je nejnižší z celé střední Evropy a ceny potravin nerostou tak rychle, jak by si místní potravinářsko-zemědělský sektor přál.

Současný souboj o ukrajinské potraviny je navíc soubojem o budoucnost Evropy. Evropská unie stále dotuje desítkami procent unijního rozpočtu evropské zemědělce. A co je nejhorší – včetně obřích miliardářských agrokomplexů.

Dotované zemědělské komodity pak Evropská unie vyváží. Unie je totiž největším světovým vývozcem plodin a potravin. To je úplně špatně a to dělá z Evropy zaostávající část světa, která místo do vědy a inovací cpe evropské peníze do zemědělství.

Ukrajina, její přibližování k Evropě a nakonec vstup do Unie nám může pomoci se této zátěže postupně zbavit. A Evropu zachránit. Před tím, aby zůstala jedinou částí světa, která upřednostňuje své zemědělce před svými vědci.

Autor je evropským editorem Deníku