Pokud bude Babiš vládnout, bez extrémní pravice nebo extrémní levice se neobejde. Malér

Lídr ANO Andrej Babiš snil o tom, že bude vládnout se svým hnutím sám. A že ve sněmovních volbách získá nadpoloviční počet poslanců. Na to to ale dnes nevypadá. A tak nejen jeho voliči řeší otázku, s kým bude vládnout, pokud bude po volbách skládat svůj druhý kabinet.

Komentář Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Předseda SPD Tomio Okamura (vlevo) a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci opozičních stran ANO a SPD po opuštění jednacího sálu na mimořádné schůzi Sněmovny

Předseda SPD Tomio Okamura (vlevo) a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci opozičních stran ANO a SPD po opuštění jednacího sálu na mimořádné schůzi Sněmovny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při mítinku v Českých Budějovicích žádal fanoušky, ať se ho neptají, s kým hnutí ANO půjde do vlády. Jenomže oni naléhali.

Přehrát

00:00 / 00:00

Martin Fendrych: Pokud bude Babiš vládnout, bez extrémní pravice nebo extrémní levice se neobejde

Jsou od Babiše naočkováni, že vláda je „zlo“, bývalá pětikoalice je zlo, a žádají záruky, že se s tím zlem nespojí.

Nakonec tedy sice neřekl, s kým vládnout chce, ale prozradil, s kým vládnout rozhodně nebude: „Mohu garantovat, že s nikým z pětikoalice nepůjdu. Počítám tam i Piráty, i když z vlády odešli. V žádném případě. To tady mohu prohlásit.“ Za tyto věty byl odměněn vřelým potleskem.

Po takovém ujištění se ovšem nabízí víc otázek. První: Dá se Babišovi věřit? Je to pravdomluvný politik? Mnozí mají v dobré paměti, jak lhal v kauze dotace pro Čapí hnízdo. Tohle ale jeho fandům nedochází. Zřejmě už zapomněli, jak se kupříkladu spojil s ODS, když vládl, a jak spolu slavně a chybně zrušili superhrubou mzdu. Chudým to nepomohlo.

Hlavní líčení do voleb nebude, říká soudce Šott ke kauze Čapí hnízdo. Verdikt o vině není jistý

Číst článek

S kým chce vládnout?

Druhá otázka je nasnadě: S kým tedy bude Andrej Babiš vládnout, pokud ho volební výsledek do této pozice vyšle?

Víme, že touží vládnout sám. Je tedy jisté, že se pokusí, aby ho nějaké strana či koalice podporovala ze Sněmovny. Za takovou podporu by ale musel draze zaplatit.

Když mu budeme věřit, že škrtne strany bývalé pětikoalice, kdo mu podle dnešních průzkumů veřejného mínění zbývá? Okamurova SPD a koalice komunistky Konečné Stačilo! Motoristé sobě, blízcí Klausovi, proti kterému dřív Babiš bojoval, se do Sněmovny nedostanou. Tak to dnes vypadá.

Je možné, že Babiš bude potřebovat jak SPD, tak Stačilo!, aby mohl vládnout. Jedna strana mu možná stačit nebude.

26:45

Antibabiš už nefunguje. Extrémně mobilizovaní jsou voliči antisystémových stran, popisuje expertka

Číst článek

Svým voličům na mítinku už samozřejmě nevykládá o tom, jaké by to bylo vládnout s Tomio Okamurou a Kateřinou Konečnou. Buď s extrémní pravicí, nebo s extrémní levicí, nebo s oběma dohromady. Oni se ho na to bohužel neptají, ale pro Babiše a pro hnutí ANO to představuje obrovský problém.

Opačné priority

Jak SPD, tak Stačilo! jsou proruská uskupení. Babiš opakuje, že ANO není proruské. Jak SPD, tak Stačilo! chtějí dostat Českou republiku pryč z Evropské unie a NATO. Přesně podle not Moskvy chtějí zavést referendum o vystoupení z Evropské unie.

Babiš opakuje, že z EU nechce vystoupit a že nechce vystoupit z NATO. Jak ale můžete vládnout s uskupeními, která mají úplně opačné priority? Jak se s nimi můžete dohodnout?

A je tu ještě jeden velký problém, o kterém se nemluví. Okamura i Konečná umějí dělat opoziční politiku, neumějí vládnout. Je jisté, že pokud by je měl Babiš ve vládě, přivedl by si tam sám proti sobě opozici, byl by to neustálý boj. Sám to samé provozoval ve vládě Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD).

Ne, Babiš to nemá vůbec jednoduché.

Autor je spolupracovník deníku Forum 24

Martin Fendrych Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme