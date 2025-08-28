Pokud bude Babiš vládnout, bez extrémní pravice nebo extrémní levice se neobejde. Malér
Lídr ANO Andrej Babiš snil o tom, že bude vládnout se svým hnutím sám. A že ve sněmovních volbách získá nadpoloviční počet poslanců. Na to to ale dnes nevypadá. A tak nejen jeho voliči řeší otázku, s kým bude vládnout, pokud bude po volbách skládat svůj druhý kabinet.
Při mítinku v Českých Budějovicích žádal fanoušky, ať se ho neptají, s kým hnutí ANO půjde do vlády. Jenomže oni naléhali.
Martin Fendrych: Pokud bude Babiš vládnout, bez extrémní pravice nebo extrémní levice se neobejde
Jsou od Babiše naočkováni, že vláda je „zlo“, bývalá pětikoalice je zlo, a žádají záruky, že se s tím zlem nespojí.
Nakonec tedy sice neřekl, s kým vládnout chce, ale prozradil, s kým vládnout rozhodně nebude: „Mohu garantovat, že s nikým z pětikoalice nepůjdu. Počítám tam i Piráty, i když z vlády odešli. V žádném případě. To tady mohu prohlásit.“ Za tyto věty byl odměněn vřelým potleskem.
Po takovém ujištění se ovšem nabízí víc otázek. První: Dá se Babišovi věřit? Je to pravdomluvný politik? Mnozí mají v dobré paměti, jak lhal v kauze dotace pro Čapí hnízdo. Tohle ale jeho fandům nedochází. Zřejmě už zapomněli, jak se kupříkladu spojil s ODS, když vládl, a jak spolu slavně a chybně zrušili superhrubou mzdu. Chudým to nepomohlo.
S kým chce vládnout?
Druhá otázka je nasnadě: S kým tedy bude Andrej Babiš vládnout, pokud ho volební výsledek do této pozice vyšle?
Víme, že touží vládnout sám. Je tedy jisté, že se pokusí, aby ho nějaké strana či koalice podporovala ze Sněmovny. Za takovou podporu by ale musel draze zaplatit.
Když mu budeme věřit, že škrtne strany bývalé pětikoalice, kdo mu podle dnešních průzkumů veřejného mínění zbývá? Okamurova SPD a koalice komunistky Konečné Stačilo! Motoristé sobě, blízcí Klausovi, proti kterému dřív Babiš bojoval, se do Sněmovny nedostanou. Tak to dnes vypadá.
Je možné, že Babiš bude potřebovat jak SPD, tak Stačilo!, aby mohl vládnout. Jedna strana mu možná stačit nebude.
Svým voličům na mítinku už samozřejmě nevykládá o tom, jaké by to bylo vládnout s Tomio Okamurou a Kateřinou Konečnou. Buď s extrémní pravicí, nebo s extrémní levicí, nebo s oběma dohromady. Oni se ho na to bohužel neptají, ale pro Babiše a pro hnutí ANO to představuje obrovský problém.
Opačné priority
Jak SPD, tak Stačilo! jsou proruská uskupení. Babiš opakuje, že ANO není proruské. Jak SPD, tak Stačilo! chtějí dostat Českou republiku pryč z Evropské unie a NATO. Přesně podle not Moskvy chtějí zavést referendum o vystoupení z Evropské unie.
Babiš opakuje, že z EU nechce vystoupit a že nechce vystoupit z NATO. Jak ale můžete vládnout s uskupeními, která mají úplně opačné priority? Jak se s nimi můžete dohodnout?
A je tu ještě jeden velký problém, o kterém se nemluví. Okamura i Konečná umějí dělat opoziční politiku, neumějí vládnout. Je jisté, že pokud by je měl Babiš ve vládě, přivedl by si tam sám proti sobě opozici, byl by to neustálý boj. Sám to samé provozoval ve vládě Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD).
Ne, Babiš to nemá vůbec jednoduché.
Autor je spolupracovník deníku Forum 24
