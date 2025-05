Pokud vláda přidá vojákům a policistům, musí zvýšit platy i špionům BIS

Už několik měsíců probíhá ve vládě i na veřejnosti debata o platech policistů, hasičů a vojáků. Chtějí víc, než dnes berou. Server iROZHLAS.cz nedávno zjistil, že nejsou sami. O vyšší platy pro své zaměstnance usiluje také Bezpečnostní informační služba (BIS), tedy civilní kontrarozvědka, tajná služba působící na našem území. Komentář Praha 16:30 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel BIS Michal Koudelka | Foto: Jakub Stadler | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Argumentuje naprosto logicky: Na zajištění domácí bezpečnosti se podílí stejně jako policie, hasiči i vojáci. Mluvčí Ladislav Šticha řekl „neumíme si představit, že by BIS byla z případného navyšování prostředků vynechána“.

Dodejme, že když ministryně obrany Jana Černochová (ODS) žádá víc peněz pro vojáky, znamená to, že žádá vyšší mzdy i pro Vojenské zpravodajství.

Tedy pro tajnou armádní službu, která má v době ruské války na Ukrajině naprosto zásadní bezpečnostní roli. Pokud by dostali přidáno vojenští špióni, není možné, aby nedostali přidáno i civilní kontrašpióni. Jejich úloha je v době ruské hybridní války, ruských vlivových operací velmi důležitá.

Špion není policista

BIS připomíná, že si její tajní agenti přímo konkurují s policisty. Pokud by tedy policisté brali víc, pro kontrarozvědku by bylo těžké nabírat další lidi. Na které má mimochodem vysoké nároky.

Ideální uchazeč, který se chce stát operativcem a pracovat v terénu, by měl mít vysokoškolské humanitní vzdělání, přehled o společenském dění, měl by být schopen dobře jednat s lidmi, výborně organizovat, umět rozlišovat úkoly podle priorit, měl by být ochoten pracovat kdykoliv, měnit prostředí, rychle analyzovat informace atd. Musí projít přísným screeningem a vzbudit důvěru. Nároky jsou vyšší než při nástupu k policii.

Nevíme přesně, kolik má BIS pracovníků – odhadnu to na tisícovku. Policie má zhruba 40 tisíc policistů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pro policii žádá miliardu navíc, v přepočtu na jednoho policistu asi plus čtyři tisíce korun měsíčně. Dodám, že průměrný plat u policie činí asi 54 tisíc korun hrubého, u hasičů a vojáků 61 tisíc. U tajné služby nevíme.

Policistu na ulici ale nepotkáte

Problém armády známe: Nedaří se jí nábor. Problém policie je mnohem komplikovanější, horší. Pozice po revoluci převedené do civilu policie už delší dobu nesmyslně vrací do služebního poměru. Probíhá v ní naprosto absurdní „zpolicejňování“.

Množí se v ní vysoké hodnosti včetně generálských. Má mnoho řídících pater a na ulicích policajta skoro nevidíte. V policii bych přidal jedině těm, kteří opravdu dělají policejní práci, těm „na ulici“. Nikomu jinému. A nesmyslně „zpolicejněné“ funkce bych obratem zcivilnil.

Do BISky není vidět tak dobře jako do policie. Její práce je tajná, vláda její výkon musí měřit podle výsledků.

Souhlasím ale, že není možné přidat policii, vojákům a nepřidat špiónům, kteří nás chrání dnes před Rusy, Bělorusy, Číňany a jejich agenty a operacemi. To by byl nesmysl.

Autor je spolupracovníkem deníku Forum 24