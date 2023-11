Česká politická scéna je občas svědkem nesmělých námluv mezi stranami, které by podle všeho měly být hlavními rivaly. ODS a hnutí ANO se definují velmi odlišně, zejména poté, co se první ze stran spojila s menšími proevropskými subjekty, a druhá převzala levicové voliče. Přesto občas někteří jejich politikové se vzájemně vyzývají ke spolupráci, která už běžně probíhá na nižších úrovních. Komentář Praha 6:29 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) a šéf největší opoziční strany Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík, Zuzana Jarolímková | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

Nyní se obě strany ale vskutku vyváženě sešly při řešení svých fatálních potíží, když policie vyšetřuje možné velké korupční skandály u každé z nich.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radko Kubičko: Policejní vyšetřování dopadlo svorně na ODS i ANO

Jedna aféra vládní, druhá opoziční. V Olomouci ODS přišla o náměstka hejtmana Michala Záchu, kterého chce zbavit i členství ve straně. Společně s dalšími byl obviněn z ovlivňování veřejných zakázek. A v Pardubicích zase ANO řeší ze stejného důvodu svého vlivného člena a bývalého primátora Martina Charváta. Také on je vyšetřován policií a soud vyhověl návrhu vzít ho do vazby.

Jak to vypadá, ODS i ANO si nemají teď co vyčítat, jejich mocní lokální politikové se zjevně dostali do situace, která je pro každou stranu velmi ošemetná, i když jde zatím jen o vyšetřování a do pravomocného rozsudku je daleko.

Obě se tedy pro jistotu předhání ve vylučování a distancování se. Je trochu problém v takové situaci ukazovat na druhé, ale předseda ANO Andrej Babiš to přesto dokázal, když opakoval, že ODS má korupci v genech. Jde totiž v jeho případě o bývalé členy této strany.

Regionální rada ODS chce zrušit sdružení v Přerově. Jeho šéf měl miliony od muže z olomoucké kauzy Číst článek

Faltýnkův diář

Jaké jsou ale stranické geny, to je otázka. ODS opravdu proslula za dobu své existence mnoha korupčními skandály, ale volba současného jejího předsedy a premiéra Petra Fialy byla provázena nadějemi, že právě on může stranické prokletí prolomit. Jako důstojný profesor byl velmi vzdálen stranické podnikatelské klice, kterou jeho předchůdce Topolánek nazýval velrybáři.

Kritikové mohou namítat, že Fiala se svou mimořádně dobrou pověstí byl jako velmi čerstvý člen zvolen kdysi právě proto, aby zakryl mnohem méně estetická stranická zákoutí. Je ale pravda, že stranu se mu podařilo zachránit, zbavit jí nelichotivých nálepek a přivést opět jako nejsilnější do vládních křesel. O to je zajímavější, že se k olomoucké kauze zatím nijak razantněji nevyjádřil.

To Babiš průraznými prohlášeními tradičně hýří a připomíná, jak korupci nenávidí. Jeho hnutí ostatně vzniklo právě jako protikorupční a řada lidí z neziskového sektoru se k němu zpočátku právě proto přiklonila.

Šest obviněných v kauze manipulace zakázek v Pardubicích skončí ve funkcích. Město provádí audit Číst článek

Pak od něj ale postupně začala naopak odpadat, když se média podrobněji začala zajímat o dřívější okolnosti předsedova podnikání a byla objevena dotační kauza Čapí hnízdo. A co horší, tzv. Faltýnkův diář, tedy zápisky druhého muže hnutí, ze kterého vyplynulo, jak obsáhlá a kontroverzní je jeho lobbistická aktivita.

Babiš nyní lituje, že ANO přijalo bývalé členy ODS. Jenže o to ani tak nejde, kdo byl členem které strany. Ostatně, zmiňovaný Jaroslav Faltýnek byl ještě při vzniku ANO členem ČSSD, například. Jde o to, že lidé, kterým jde v politice spíše o politické podnikání než o ideje, přecházejí plynule od jedné strany ke druhé podle toho, jaký má právě vliv. A vlivné strany se jim zjevně nejsou schopny ubránit.

Svědčí to tedy o tom, že v případě ODS a ANO jde o subjekty vlivné a pro korupční jednání zjevně perspektivní. Obě by měly mít nastaveny velmi přísné mechanismy, které jim zjevně stále chybí, a pak se musí předhánět v razanci. To je zajisté varující pro ty, kteří si dovedou představit jejich spolupráci na vládní úrovni.

Autor je komentátor Českého rozhlasu