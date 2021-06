Policie má chránit občany, ne svou pověst

Po sobotním zásahu policie zemřel v Teplicích Stanislav Tomáš. Ač vyšetřování ještě není u konce, policie nasadila své databáze i oficiální komunikaci, aby mrtvého očernila. Teplice 13:40 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří lidé neměli na protestní akci Volného bloku na Střeleckém ostrově povinnou ochranu dýchacích cest. Policisté je na nošení respirátorů upozorňovali | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Žádný „český Floyd“. Tak začíná příspěvek na oficiálním twitterovém účtu tuzemské policie, kterým strážci pořádku reagovali na zveřejnění videa ze zásahu, po kterém v Teplicích zemřel člověk. Bezpečnostní sbor, který má na polepech vozidel heslo „pomáhat a chránit“, ani náznakem nevyjádřil nad incidentem lítost. Přitom úmrtí člověka, proti kterému policie zasahuje, je nežádoucí výsledek za všech okolností.

Stráži pořádku měli, podle narážky na Američana George Floyda, který se stal v zámoří symbolem policejní brutality, na zřeteli hlavně svůj veřejný obraz.

Žádný “český Floyd”. Zákrok proti několikanásobnému recidivistovi, který pod vlivem OPL demoloval auta ve svém okolí a nedbal žádných výzev policistů, proběhl v souladu se zákonem a neměl žádnou souvislost s úmrtím zemřelého. Potvrdila to soudní pitva. https://t.co/JLMvFEOZ0F — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2021

I navzdory probíhajícímu vyšetřování odboru vnitřní kontroly neváhali konstatovat, že zákrok „proběhl v souladu se zákonem“, a navrch přidali video, na kterém mladý muž, dle slov policie recidivista, poškozuje odstavené auto.

Zákon přitom říká, že informace o předchozím odsouzení, stejně jako podobizna, jsou údaje citlivé. Ano, policie je může zveřejnit, pokud je to nutné, třeba když pátrá po zločinci. To není tenhle případ, Stanislav Tomáš je mrtvý.

Jediné, co policejní komunikace vyvolala, byly nadávky mrtvému do „přestřelených smažek“ a „nafetovaných darebáků“. Jeden z uživatelů twitteru hrdě oznamuje, že „podobná individua nepovažuje za lidi“, a děkuje policii, která „to s nimi dokáže rázně ukončit“. Gratulací k „dobré práci“ se to ve vlákně jen hemží, další z fanoušků zásahu se raduje, že je „o dalšího dementa méně“ a že být to jeho auto, „zabil by ho sám“.

Na to už policie nereaguje a nechává internetovou agresi bublat.



Jelikož je před volbami, připojili se i politici. Za policisty se, i přes stále běžící šetření, postavil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který jim vyjádřil „plnou podporu“, premiér Andrej Babiš jim za zásah rovnou poděkoval.

Zasahující policisté mají mou plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že @PolicieCZ zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa. https://t.co/vM3ACjj7UL — Jan Hamáček (@jhamacek) June 21, 2021

Dá se tedy říct, že policie i politici mají jasno, jak vyšetřování dopadne. Zjevně vniveč tak přišlo opakované upozorňování Ústavního soudu, že pokud občan dojde při zásahu policie úhony, nesmí to stát brát na lehkou váhu.



„Naopak musí okolnosti případu prověřovat zvlášť důkladně a urychleně,“ napsali soudci. Protože nikoho nesmí stát vystavit „krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení“. Ani když je to uživatel drog a recidivista.