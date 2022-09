Potřebujeme politiku bez nekonečné kampaně

Jsem trochu udiven, když čtu v novinách, že začíná horká kampaň před komunálními a senátními volbami, které se konají 23. září. Máme tedy před sebou ještě bezmála tři neděle a už přihořívá? Dříve jsme, pokud se dobře pamatuji, takto nazývali poslední týden. Marně přemýšlím, kdy tedy začala studená fáze předvolební kampaně. Komentář Praha 6:29 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace na Václavském náměstí proti vládě Petra Fialy | Foto: Jana Stuláková | Zdroj: Český rozhlas

Pravda, zaznamenal jsem, že předseda hnutí ANO ji vede již několik měsíců a místo plnění poslaneckých povinností objíždí obytným automobilem česká města, za což sklízí kritiku.

Ale i před tím cosi jako kampaň vedli i další lidé, o nichž se mluví jako o budoucích prezidentských kandidátech. U nich mně to však tolik neznepokojuje jako u představitelů parlamentních politických stran a hnutí.

Proč? Inu proto, že to, co má být běžnou politikou zaměřenou na dlouhodobé cíle, se během kampaně mění ve vzájemné trumfování politiků na veřejnosti kdo více a kdo méně udělal pro lidi v tom, co je momentálně pálí. V kampaních politici přizpůsobují své konání průzkumům veřejného mínění a vyhýbají se řešení dlouhodobých problémů, která jsou bolestivá. A taková bývají většinou.

Dělat klidně svou práci podle svědomí

Česká politika je pod vlivem výkyvů a vrtochů veřejného mínění již mnoho let. Důsledkem toho je, že řešení skutečně závažných problémů, jako důchodová reforma, školská reforma, neúnosně dlouhé stavební řízení, vysoké mandatorní výdaje a nízké příjmy do rozpočtu, budování obranyschopné armády, energetická bezpečnost či klimatická změna, se neustále odsouvá do budoucnosti.

A ta přišla ve dvou podobách: pandemie a války na Ukrajině. Negativní důsledky neřešených problémů se posčítaly s novými nesnázemi, vyvolanými Ruskou agresí a máme vysokou inflaci, drahotu, vysoké ceny zboží, elektřiny, plynu a k tomu se musíme zabývat obrovským přílivem uprchlíků z válečné zóny. Je to krize, jakou jsme dosud nezažili a jakou být nemusela, kdyby si předchozí vlády počínaly odpovědně.

Dnešní vláda, zaměstnaná svou předsednickou rolí v Evropské unii, přijímá opatření, která jenom dobíhají vyskakující potíže a ve chvíli, kdy začnou platit, se ukazuje, že jsou už nedostatečná. Této situace pochopitelně využívá před volbami opozice a zejména radikálové, kterým se podařilo na Václavském náměstí zorganizovat více než 50tisícovou demonstraci. Nepřetržitě aktivizovaná veřejnost o sobě dala vědět z té nepěkné strany.

Za těchto okolností bude věru nesnadné zbavit českou politiku zakořeněné kampaňové povahy i po volbách. A přesto by se o to vláda, alespoň u sebe měla pokusit. Odpoutat se od diktátu momentálního veřejného mínění, za které se beztak často vydává jenom mediální rozruch, nenechat se vyvést z míry hlukem na ulici a dělat klidně svou práci podle vládního programu a podle nejlepšího vědomí a svědomí. Svá rozhodnutí, opatření a výsledky pak komunikovat způsobem, jemuž porozumí i průměrný absolvent základní školy. V dobách chaosu a nejistoty veřejnost potřebuje především vědět, že zemi vede někdo, kdo ví, co dělá a proč to dělá.

Autor je filozof a pedagog