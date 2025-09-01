Politická vražda bývalého předsedy ukrajinského parlamentu

Ukrajinské úřady zadržely podezřelého ze spáchání sobotní vraždy bývalého předsedy ukrajinského parlamentu Andrije Parubije. V neděli to podle agentur Reuters a AFP oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Atentát proběhl v sobotu ve Lvově. Místní představitelé uvedli, že Parubij se stal obětí střelce.

Komentář Lvov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij (uprostřed)

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij (uprostřed) | Foto: Efrem Lukatsky | Zdroj: ČTK / AP

Život Andrije Parubije skončil jako ve scéně z průměrné televizní kriminálky: Oběť šla po ulici se sportovní brašnou v ruce, a zezadu se k ní přiblížil střelec, který ji podle nalezených nábojnic zákeřně zabil sedmi či osmi ranami.

Přehrát

00:00 / 00:00

Libor Dvořák: Politická vražda bývalého předsedy ukrajinského parlamentu

Vrah měl přitom na sobě uniformu a přílbu španělské roznáškové společnosti Glovo a na místo činu dorazil na elektrokole, které okamžitě použil k úniku. Vyšetřovatelé tvrdí, že smrtící útok byl pečlivě připravený.

Pokud se pídíme po příčinách tohoto zákeřného brutálního činu, měli bychom si připomenout Parubijovy životní osudy. V okamžiku smrti 54letý politik se do veřejné činnosti pustil už jako chlapec v druhé polovině 80. let – založil vlastenecký mládežnický spolek Dědictví, který se věnuje vyhledávání a obnově hrobů vojáků Ukrajinské povstalecké armády.

Na nacionalistické vlně vstoupil i do politiky nezávislé Ukrajiny. Postupně od této politické orientace ustoupil a blížil se spíš politickému středu.

Není divu, že člověk s takovýmto politickým mládím se postupně stal aktivním účastníkem Oranžové revoluce z roku 2004, kdy byl velitelem tzv. Ukrajinského domu, a o deset let později, na počátku další etapy postupné či spíše vleklé ukrajinské národní revoluce, byl velitelem obrany slavného Euromajdanu.

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu byl zavražděn. Po pachateli se ve Lvově pátrá

Číst článek

Díky tomu se v roce 2014 na pár měsíců stal předsedou Státní rady obrany Ukrajiny a v letech 2016 až 2019 byl v čele ukrajinského parlamentu, tedy Nejvyšší rady.

Nápadná podobnost s vraždou aktivistky

Zbývá jediné – objasnit motiv. Jak upozorňují četní politici zejména ze západu Ukrajiny, tato zjevně politická vražda se nápadně podobá loňské vraždě nacionalistické aktivistky, filoložky Iriny Farionové, která velmi důsledně dokazovala, proč je ruštinu v její vlasti nutné považovat za nástroj útlaku či dokonce poroby.

Řada ukrajinských politiků, například poslanec Volodymyr Vjatrovič, se domnívá, že podobné vraždy jsou nástrojem zastrašování ukrajinské společnosti ze strany zrůdného Putinova režimu – podobně jako masivní ruské útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu z poslední doby.

Hmatatelný důkaz sice zatím nemáme, ale je to víc než pravděpodobné. Mimochodem – Parubij se nepochybně cítil v ohrožení a několikrát úřady žádal o osobní ochranu. Té se mu – bohužel – nedostalo.     

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Libor Dvořák Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme