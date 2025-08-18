Politický testament Petra Fialy
Petr Fiala mohl poté, co novináři odhalili Blažkovu transakci s bitcoiny, dostát pověsti pana Čistého, který zbavil ODS kmotrů a vrátil jí důvěru veřejnosti. Bohužel to neudělal.
Po rychle rezignaci hlavního aktéra – ať již byla dobrovolná nebo k ní byl donucen – zaujal Petr Fiala pozici mrtvého brouka. Bobříka mlčení, kterého si ODS uložila, občas porušila svými ne vždy šťastnými kroky pouze nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Zásah policie u dealera Jiřikovského a zajištění bitcoinů, které státu prostřednictvím ministerstva spravedlnosti daroval, ukázaly, že bitcoinová kauza žije dál svým životem.
V této nové kapitole již bude mít vedení ODS minimální šanci usměrňovat jak její průběh, tak i její mediální obraz.
Politický zásah do policejní vyšetřování je v současném rozložení sil těžko možný, nakonec ani Andreji Babišovi z ANO, který byl v minulém volebním období v mnohem silnější pozici, se nepodařilo sprovodit ze světa kauzu Čapího hnízda, byť její dopad nejrůznějším protahováním a nevybíravými útoky na orgány činné v trestním řízení dost výrazně otupil.
Bude Petr Fiala následovat Edvarda Beneše?
Pokud Petr Fiala kalkuloval s tím, že do voleb není daleko a že se tedy pokusí kauzu vysedět, nemusí mu to vyjít. Klíčové samozřejmě bude, co současné vyšetřování odhalí o roli Pavla Blažka nebo Zbyňka Stanjury (oba ODS).
Fiala se může utěšovat tím, že kauza dosud nezpůsobila takové škody na volebních preferencích koalice Spolu, jaké většina z nás předpokládala. Ovšem i když nezpůsobila jejich zásadní pokles, přinejmenším zarazila jejich počínající růst.
Tento vývoj se nyní může opakovat ve chvíli, kdy se ODS a celá koalice Spolu utěšují představou, jak svou zářijovou předvolební kampaní doženou náskok ANO. To je s bitcoinovou kauzou na krku ještě iluzornější.
Andrej Babiš bude teď samozřejmě moct hlasitě vykřikovat, že vláda spolupracovala s organizovaným zločinem a pomáhala lidem, kteří se zapletli do obchodu s drogami, prát špinavé peníze.
Nehraje jen o volby
Pro tu část voličů koalice Spolu, která si pamatuje dřívější skandály ODS, je možná více než to, co se vlastně odehrálo, důležitější způsob, jakým se k problému politici ODS staví. Ostatně podrobnostem celého případu málokdo rozumí.
Česko podporuje Izrael, ale neznamená to, že také každý krok tamní vlády, prohlásil Fiala
Tyto voliče by mohla pozitivněji naladit upřímná snaha premiéra Fialy a ministra financí Stanjury vysvětlit kauzu s bitcoiny věrohodněji, než jen Blažkovou naivitou. Je ale otázkou, zda je to vůbec reálné, když nevíme, jak moc je který politik ODS do případu zapletený.
Těžko odhadnout, jakou strategii premiér Fiala vlastně sleduje. Jeho odjezd na dovolenou měsíc a půl před volbami vyvolává pochybnosti, zda si vůbec uvědomuje předvolební situaci své koalice nebo je již smířen s porážkou. Pokud se nestane zázrak, bude Fiala po prohraných volbách v čele strany nahrazen někým jiným.
Mohl by se tedy aspoň pokusit zanechat za sebou odkaz předsedy, který se odpoutal od praktik staré ODS a prosazoval slušnou a transparentní politiku, než jako ten, kdo byl ve vleku starých šíbrů.
Fialovi totiž hrozí, že brněnská parta, která ho vytáhla na politické výsluní, ho také pošle do propadliště dějin. Nedoplatí na to jen ODS a koalice Spolu, ale s nimi i všichni, kteří si nepřejí vládu Andreje Babiše.
Petr Fiala tedy nehraje jen o volební výsledek koalice Spolu, ale i o svůj politický testament.
Autor je publicista
