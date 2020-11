Česko a Visegrád aneb z mrtvého koně sesedni

Polsko a Maďarsko zablokovaly přijetí sedmiletého rozpočtu Evropské unie a také fondu obnovy na pomoc z koronavirové krize a tím – kromě jiného – pohřbily Visegrád. Komentář Praha 11:42 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít remiérům Mateuszovi Morawieckému a Viktorovi Orbánovi se nelíbí, že čerpání evropských peněz má být podmíněno dodržováním zásad právního státu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Premiérům Mateuszovi Morawieckému a Viktorovi Orbánovi se nelíbí, že čerpání evropských peněz má být podmíněno dodržováním zásad právního státu. Řeč je o částce přes 1,8 bilionu eur – o téměř 50 bilionech korun – a evropské země tlačí čas.

Už když se rozpočet a fond obnovy, který je považován za překvapivě rychlou a správnou reakci Unie na pandemii, v létě složitě domlouvaly, státy V4 měly různé názory – Slovensko a Polsko jako velcí příjemci peněz byli nadšeni, Andrej Babiš (ANO) měl námitky a zčásti s nimi uspěl, Maďaři byli dost iracionálně proti, ačkoliv na ně čekal velký balík peněz.

Dnes mluví polský premiér o „holi, která bude použita proti nám jen proto, že se někomu nelíbí naše vláda“, Viktor Orbán zase o „využívání finančních prostředků k vydírání zemí, které se staví proti migraci“ a tradičně o Georgu Sorosovi. To je společnost, v níž chce Česko i nadále být?

V obtížné koronavirové situaci polovina Visegrádu blokuje využití miliard, které jsou životně důležité pro Česko, Slovensko, Itálii, Španělsko i další země, samozřejmě včetně Polska a Maďarska, které jsou pandemií postiženy výrazně a zároveň jsou velkými příjemci evropských peněz.

Naprosté minimum

Česko by mohlo z fondu obnovy čerpat 182 miliard nevratných dotací, a to celkem rychle, spolu se sedmiletým rozpočtem je to celkem 950 miliard korun.

Maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargaová tvrdí, že všechny země V4 vytvoří síť odborníků, kteří budou analyzovat právní stát z pohledu střední Evropy a přinesou „konzervativní alternativu založenou na silných národních státech“. Proti tomu se důrazně ohradila slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková, podle níž žádná dohoda neexistuje a ministryně Vargová zneužila značku V4. Česká ministryně spravedlnosti se neozvala.

Principu dodržování právního státu se zastal jen ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). A tvrdě za touto podmínkou stojí Francie, Německo, Nizozemsko a další čistí plátci do unijního rozpočtu. Lapidárně to řekl premiér Mark Rutte v nizozemském parlamentu: „Ctít právní stát je naprosté minimum, které nám dovolí souhlasit s odesláním nizozemských daní dál.“ Existují totiž důkazy, že v Maďarsku se část fondů přelévá k oligarchům podporujícím Viktora Orbána a do jeho blízkého okolí.

Proto se také objevily návrhy vytvořit Fond obnovy mimo EU formou smlouvy mezi státy a Polsko a Maďarsko prostě vynechat. Ztráta velkých evropských peněz by byla pro obě země velmi bolestivá, bohužel hlavně pro občany a firmy, nikoli pro vlády.

Německé předsednictví s Angelou Merkelovou v čele má nyní úkol rychle situaci vyřešit. Nejspíš se to povede. Ale Visegrád dostal maďarskou a polskou akcí poslední ránu.

A pro Česko se stalo aktuálním moudré indiánské přísloví: Z mrtvého koně sesedni.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus