Polský ústavní soud odložil v úterý rozhodnutí v kauze iniciované premiérem Mateuszem Morawieckim. Předseda vlády se domáhá odpovědi na otázku, zda je právo Evropské unie nadřazené právu polskému. Vzhledem k tomu, že už se jedná o čtvrté odsunutí rozhodnutí, tentokrát to je skoro o měsíc na 22. září, vypadá to, jako by soudci dávali polskému premiérovi čas, aby své podání stáhl, ne přeformuloval. Komentář Varšava 14:04 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V případě, že by ústavní soud potvrdil stav, který nastal vstupem Polska do Evropské unie, stav, který jasně stanoví, že evropské právo je nad právem členských států, musela by polská vláda neprodleně splnit vše, k čemu byla evropskými soudy odsouzena.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Palata: Polský ústavní soud rozhoduje rozhodnuté. Unijní právo je nad tím polským

To by znamenalo velký problém pro další plánovanou demontáž polského právního státu. Především konec plánů na podřízení soudní moci polské vládě.

Pokud by ovšem polský ústavní soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazeny evropským, byl by to zásadní krok k odchodu Polska z Evropské unie.

‚Polsko se stalo geopolitickým vyvrhelem.‘ Protestující se ve Varšavě pokusili zablokovat ústavní soud Číst článek

Protože jednou z klíčových zásad členství v Evropské unii je právě to, že evropské zákony, evropské soudní instituce jsou nadřazeny zákonům národním a národním soudům. Jinak by ostatně Evropská unie jako taková přestala dávat smysl. A to proto, že by závazky členství nebylo možné vymáhat na členských státech.

Další odklady

Proto je obrovský přešlap proti pravidlům členství Evropské unie už samotné podání polského premiéra Morawieckého. Možná si je toho vláda sama vědoma a odkládané rozhodnutí ústavního soudu je pouze politickou hrou. Ostatně soudci ústavního soudu, kteří v něm dnes sedí, tam byli dosazeni z vůle vládnoucí „státostrany“ Právo a spravedlnost.

Polsko přestává zvládat migrační tlak na hranici s Běloruskem a může brzy potřebovat zásadní pomoc Evropské unie. Možná i proto nechce překročit zmíněnou červenou čáru, protože ví, co by to mohlo znamenat.

Evropská unie je také, na rozdíl od Česka, v Polsku populární a hrozící odchod z Evropské unie by mohl Poláky mobilizovat proti vládnoucí garnituře. Pozice Práva a spravedlnosti poté, co se jeho vláda stala po odchodu skupiny vládních poslanců fakticky menšinovou, není rozhodně nijak stabilní. A předčasné volby mohou být dříve, než se dosud zdálo.

Proto je možné, že po posledním odkladu rozhodnutí ústavního soudu bude následovat jen další odklad a pak další a další. Až do voleb, po nichž už nebude problém soudně potvrdit jasný fakt, že unijní právo musí být nadřazeno právu polskému. Tedy alespoň do té doby, dokud je Polsko v Evropské unii.

Autor je komentátor Deníku