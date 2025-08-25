Polsko je druhá evropská liga. Protože Visegrád prostě není
Polsko chybělo u jednacího stolu ve Spojených státech a mnozí ve Varšavě tím byli nepříjemně překvapeni. Neříkám, že Polsko ve Washingtonu u jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským být nemohlo, ale vlastně tam dnes nepatří.
Náš severní soused přes všechny úspěchy, kterých v minulých třiceti letech dosáhl, nikdy nebyl součástí první evropské ligy. Nepatří do ní ani svojí velikostí, ani počtem obyvatel, ani výkonem ekonomiky, ani kvalitou své demokracie.
Jedinou věcí, v níž Polsko hraje první evropskou ligu, je armáda. Ale to jen díky tomu, že své ozbrojené síly začalo dostatečně financovat o deset let dříve, než se probral zbytek evropského kontinentu.
Ale přesto je dnes v renomovaných žebříčcích polská armáda až na dvacátém místě světa, když ji v Evropě předběhla o mnoho příček Itálie, ale i podceňované Německo. O Británii a Francii ani nemluvě.
Mnohé z velkolepých zbrojních plánů Polska jsou navíc spíš na papíře a objednány, než skutečně dodány a zavedeny do výzbroje.
Vzhledem k velikosti a výkonu jeho ekonomiky, která se ani přes úspěchy posledních dvaceti let stále ještě nedostala k průměru Evropské unie, tak ani dnes se svými skoro pěti procenty HDP Polsko nevydává na obranu víc než Itálie, méně než Ukrajina a mnohem méně než Německo, které přitom v příštím roce prudce šlápne na plyn.
Slova o nejsilnější armádě
Navíc už současné výdaje na obranu, procentuálně jedny z nejvyšších v NATO, Polsko vydává na dluh a má hrozivý deficit státního rozpočtu. Velikášská slova prezidenta Karola Nawrockého, že Polsko bude mít nejsilnější armádu Evropy, nemají oporu ani v ekonomice, ani v ochotě Poláků vstupovat do armády, ani v reálném stavu polských ozbrojených sil.
Je tady samozřejmě ale jeden háček. Jak to že u stolu ve Washingtonu seděl za Evropany i finský prezident Alexander Stubb? A ne prezident nebo premiér Polska? To bylo dáno tím, že Stubb dokázal propojit své plné evropanství a stoprocentní podporu Ukrajiny s mimořádně dobrým vztahem s Donaldem Trumpem.
Polský premiér Donald Tusk, který před americkými volbami Trumpa tvrdě kritizoval, je naopak na černé listině. A Nawrocki je v politice i prezidentské funkci úplný nováček.
Polsko tak je prostě druhá evropská liga. Jedinou možností, jak by mohlo ve Washingtonu přísedět, by bylo, kdyby zastupovalo celý víc než šedesátimilionový Visegrád. Jen Visegrád může dostat Polsko do první ligy evropské politiky.
Jenže Visegrád dnes jako politická skupina kvůli Slovensku a Maďarsku prostě neexistuje. Proto Polsko i my všichni z Visegrádu jsme jen druhá evropská liga. A to přinejlepším.
Autor je evropským editorem Deníku
