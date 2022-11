Kaczyński dává v Polsku zelenou radikálním nacionalistům

Polsko nedávno slavilo svůj největší symbol, Svátek nezávislosti. Varšavou prošel mnohatisícový průvod. Šli tam běžní občané, kteří si chtěli připomenout založení státu, hlavně se tam ale z celé země sjela krajní nacionalistická pravice. A zorganizovala největší nacionalistický pochod v Evropě. Komentář Varšava 6:29 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda polské strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nevypadal jako náš osmadvacátý říjen, připomínal spíš radikální Evropu 30. let. Takto vypadala podle polských médií hesla na transparentech nebo v hrdlech těchto účastníků, kteří šli často se zakrytými obličeji:

Hlavní heslo bylo „Silný národ, velké Polsko“. A byla i taková: „Krev, zem, bílá rasa. Ani rudé, ani duhové, Polsko jen národní. Svobodný národní socialismus. Velké Polsko. Polsko sociální, ne liberální. Dej pěstí liberálovi, anarchistovi, teploušovi. Dej pěstí kapitalismu, naší cestou je nacionalismus. Pojďte s námi nacionalisty. A na stromech místo listí viset budou komunisti. Zákaz teploušství. Stop ukrajinizaci Polska. Práce v Polsku pro Poláky.“

Kromě záplavy polských vlajek, a ani jedné evropské, tam byly desítky vlajek s fašizujícími symboly: zdvižená paže s dýkou nebo černý keltský kříž jako symbol bílé nadvlády.

Všechno symboly krajně pravicových sdružení a skupinek, legálních, které si říkají třeba Národně radikální tábor – to byla předválečná fašistická organizace, kterou polský stát tehdy rychle zakázal. A v nočním soumraku stovky pochodní, petard, dýmovnic. Účastníci také spálili evropskou vlajku. Policie za agresivní hesla nikoho nezadržela.

Pochod v rukou krajní pravice

Pochod, který je největší akcí Svátku nezávislosti, neorganizuje vláda ani stát, ponechaly ho krajně pravicovému sdružení. Drží nad ním ovšem ochrannou ruku. Dokonce mu zvláštní legislativou zajistily, že má každoročně zarezervované konání pochodu i hlavní trasu městem. Loni se pochod snažil zakázat liberální primátor města, ale vláda umožnila nacionalistům právní kličkou jej stejně konat.

Ve většině evropských států si vládní pravice drží od nacionalistického extrému jasný odstup. Ne tak v Polsku. Tam jeho skutečný vládce Jaroslaw Kaczyński a jeho strana PiS krajní pravici zahrnují do své politiky, podporují ji i finančně. Organizátorovi pochodu jen loni vyplatili sumu ve výši 30 milionů korun. Kaczyński tyto síly manipuluje tak, aby měl pod kontrolou veškerou pravici včetně radikálního extrému a zároveň aby vystrašil liberály a intelektuály.

Vláda se pochodu většinou neúčastní, letos šel ale v první řadě ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Pro českou představu: bylo to, jako by náš ministr spravedlnosti šel v průvodu organizovaném Dělnickou stranou a podobnými radikály.

A část katolické hierarchie těmto nacionalistům, jak si sami říkají, organizuje zvláštní poutě a mluví o nich jako o vlastencích a obráncích církve, jen možná trochu horkokrevných, a dodává jim tak zdání legitimity. Jejich nejčastěji exhibované heslo je přeci „Bůh, čest, vlast“. V jejich hlavách se tak zvláštním způsobem spojuje nacionalismus a konzervativní katolictví.

Premiér Petr Fiala zřejmě léta vnímá polskou pravici a vládní stranu PiS jako klasickou slušnou konzervativní sílu. Měl by ale vědět, že ta síla vyšlechtila a jako džina z lahve vypustila hnědý nacionalistický extrém, který my naštěstí v takové podobě nemáme. Premiér by měl vědět, jak se ve Varšavě slavil státní svátek, že to byla ostuda Evropy. Nahlédl by tak, že Kaczyńského strana, daleko nacionalističtější, radikálnější a antievropštější, nemůže být partnerem jeho ODS.

