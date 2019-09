Polští soudci pracují v atmosféře strachu, zastrašoval je přímo stát

Desetitisíce lidí se tenkrát cítily ohroženy a vyšly na náměstí. Lidé měli zdravý reflex a vycítili, že sahá-li se jim na nezávislost spravedlnosti a soudů, sahá se jim na to nejdůležitější a že může jít do tuhého.

To, co bylo předmětem jejich obav, už ale několik let existuje u sousedů v Polsku. V podobě daleko horší, než jakou si dokážeme představit. To, co se tam třeba provalilo nedávno, je jako ze zlého snu. A je to možná jen špička ledovce.

Co se stalo: Novináři odhalili tajnou skupinu, která se už přes rok zaměřovala jako mafie na vybrané soudce. Zastrašovala je, kompromitovala, ničila jim životy. Na sociálních sítích na ně útočila hejty, pomluvami, šířila detaily z jejich intimního života, zveřejňovala jejich adresy. Neštítila se anonymních telefonátů, výhrůžek, anonymních dopisů. Předsedkyni Nejvyššího soudu rozeslala stovky lístků s jednou větou: „Táhni do pr….“.

Předpokládáte asi, že šlo o podsvětí? Chicago, Palermo, mafie? Nebo o Putinovy moskevské trolly? Jste na omylu. Neuvěříte: ta utajená skupina sídlila přímo na ministerstvu spravedlnosti. A vedl ji náměstek ministra, jeho pravá ruka.

Aféra hrozí výbuchem

Prozatím se ví asi o deseti lidech z té skupiny, byli z ministerstva i z několika soudů včetně Nejvyššího. Všechno lidé dosazení nedávno do funkcí v rámci čistek, jaké ve velkém provedla vládní strana.

Aby toho nebylo málo, vykonavatelem těch špinavostí na sítích byla jakási Emilka. Jinak manželka soudce, který za to dostal post šéfa právního oddělení na ministerstvu spravedlnosti. Z uniklých telefonátů je patrné, že členové skupiny jí na vyžádání dodávali o vybraných soudcích informace z důvěrných spisů, adresu milenky nebo jméno dítěte.

A pak to pod falešnou adresou házela ve velkém na sociální sítě. Nebo dokonce dodávala státní televizi. Pak ale přestala být potřebná, chtěli ji hodit přes palubu, teď se prý bojí o život, skrývá se, a začala mluvit.

Kdo jsou ti soudci, které měla ničit? Vesměs lidé, kteří se už čtyři roky vzpouzejí plánu Jaroslawa Kaczyńského, skutečného vládce Polska, dostat soudy pod politickou kontrolu. Kaczyński systematicky pracuje na hluboké proměně Polska v národovecké, klerikální, řízené jedním mužem, kde opozice a nezávislá média jsou umlčena.

Kaczyński začal s paralyzováním Ústavního soudu, potom zaútočil na vedení Nejvyššího soudu, který kontroluje volby, a nakonec nechal vyměnit předsedy desítek nižších soudů po celé zemi. Výsledek: podle ombudsmana Bodnára dnes soudci v Polsku pracují v atmosféře strachu. Kromě těch, kdo Kaczyńského podpořili a byli rychle povýšeni.

Polský zákon o členech nejvyššího soudu je v rozporu s právem, rozhodl Soudní dvůr EU Číst článek

Vnímavá část veřejnosti a naprostá většina polských soudců se proti jeho krokům postavila, byly veřejné protesty, petice soudců, advokátů, právníků, právnických fakult. Protestovaly mezinárodní instituce, Evropský soudní dvůr, Evropská komise, i předsedové soudů českých.

Vláda k aféře už dva týdny mlčí, bagatelizuje ji. Přišla jen demise dotyčného náměstka. Že by o všem ale nevěděl jeho šéf, ministr spravedlnosti? A sám Kaczyński? Ta aféra hrozí výbuchem. Polský Watergate. Není ale politická vůle ji vyšetřit. Ministr spravedlnosti je v Polsku zároveň generálním prokurátorem, tedy nejvyšším státním zástupcem, a dokonce jmenuje hlavní soudce. Musel by vyšetřovat sám sebe a své lidi.

Za dva měsíce jsou v Polsku volby a budou klíčové. Buď si Kaczyński udrží většinu a potom je s nezávislostí soudů konec, nebo se opozici podaří vrátit zemi do normálu a soudce zbaví strachu.

Je s podivem, že česká média o té polské aféře skoro nemluví, přitom obsahuje všechny ingredience, jaké by se mohly objevit i u nás. Polsko nám ukazuje, co všechno se může stát. Minulou středu jednala ve Varšavě delegace české vlády s premiérem v čele. Zeptal se tam někdo na tu aféru se zastrašováním soudců?

Autor je publicista a bývalý diplomat