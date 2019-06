Odsouzení polské soudní reformy ukazuje, proč je dobré míti silný Brusel

Je to důležitá zpráva nejen pro Polsko, ale i pro Českoo, pro nezávislost našich soudů a udržení právního státu. Evropský soud v pondělí konstatoval, že polská soudní opravdu ve velkých uvozovkách „reforma“ je proti unijnímu právu. Ve stručnosti je o to, že postup polské vládní strany PiS, která uměle snížila věk odchodu soudců Nejvyššího soudu do důchodu, aby si mohla na uvolněná místa dosadit sobě poslušné soudce, je v rozporu s unijním právem. Komentář Praha 12:44 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzení polské soudní reformy je důležité nejen pro Polsko | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Polské jednobarevné vládě Práva a spravedlnosti (PiS) se tak zkomplikuje snaha pod záminkou „dekomunizace“ zcela ovládnout polské soudnictví, což začalo už krátce po volbách před čtyřmi roky brutálním ovládnutím Ústavního soudu.

„Toto je důležité rozhodnutí týkající se podpory nezávislosti justice v Polsku i jinde,“ uvedla po verdiktu unijního soudu Evropská komise, která Polsko za porušování principů právního státu zažalovala.

„Rozsudek rovněž objasňuje, že ačkoli organizace justice v členských státech spadá do národní kompetence, musejí členské státy při výkonu této pravomoci plnit své povinnosti vyplývající z práva EU,“ dodala Evropská komise.

Tato část verdiktu Evropského soudu je zřejmě nejdůležitější. Soudci v každé z unijních zemí jsou sice soudci národními, ale vzhledem k tomu, že Evropská unie je prostor, který se řídí společnými demokratickými pravidly, jsou tito soudci zároveň i vykonavateli celounijně platícího práva.

Problémy s demokracií

Právní stát a nezávislost soudů, která zaručuje spravedlivý rozsudek a rovná práva pro každého občana Evropské unie na každém místě, je přitom nepřekročitelnou červenou linií, za níž se žádný z unijních států nesmí ocitnout, má-li Evropská unie zůstat Evropskou unií.

Silná Evropská komise, která je strážkyní evropských smluv, včetně zmíněného principu, je přitom nutností, podobně jako je nutností, aby členské státy respektovaly rozsudky Evropského soudu.

Není proto divu, že právě ze strany zemí Visegrádské čtyřky, které mají v rámci unie největší problémy s plnou demokracií, právním státem a nezávislostí soudů, je největší tlak na to, aby byla role Evropské komise co nejvíce oslabena. Premiér Česka Andrej Babiš (ANO), který má v současnosti sám problém se střetem zájmů předběžně zjištěným Evropskou komisí, je společně se šéfy vlád Polska a Maďarska jedním z těch, kteří na oslabení nové Evropské komise nejvíce pracují.

Za definicí, že by novým šéfem Evropské komise měl být někdo, kdo bude nakloněn Visegrádské čtyřce, se přitom může skrývat zájem, aby Brusel pro příště nad porušováním právního státu, nezávislosti soudů, či střetem zájmu českého premiéra zamhouřil oko. Což je přesně opak toho, co by si občané Polska, Maďarska i Česka, stejně jako celé Evropské unie, měli přát.

Autor je redaktorem Deníku.