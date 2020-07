Duda zůstává prezidentem, Trzaskowski má šanci být premiérem

Polským prezidentem zůstává Andrzej Duda. Podle neoficiálních výsledků zveřejněných v pondělí po osmé hodině ráno vede Duda o víc než dvě procenta hlasů. Jak uvedla polská volební komise: zbytek nesečtených hlasů Poláků, kteří volili v zahraničí, nemůže na výsledku už nic zásadního změnit. Je sice možné, že se opoziční kandidát Rafał Trzaskowski ještě Dudovi přiblíží, ale rozdíl už dohnat podle všeho nemůže. Komentář Varšava 21:41 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový polský prezident Andrzej Duda. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přes vítězství Dudy se ale Polsko může přece jen trochu změnit k lepšímu. Ukazuje na to alespoň gesto Dudy, který už v neděli večer pozval Trzaskowského do prezidentského paláce, aby zakopali válečnou sekyru. Rafał Trzaskowski neodmítl, jen navrhl jiný, podle něj vhodnější termín. Na chvíli, kdy budou oznámeny konečné výsledky voleb.

Bylo by pro Polsko dobré, kdyby k tomuto setkání, které se ve formě předvolební duelu, jak připomínám, neuskutečnilo ani jednou před druhým kolem voleb, konečně došlo. Bylo by to podobné gesto alespoň jistého smíru, jaké předvedli Duda i Trzaskowski ve svých povolebních projevech, když oba ocenili svého soupeře a jeho výsledek.

Na druhé straně ale nelze ochotu Dudy ke spolupráci s táborem opozice přeceňovat. Ve svém druhém, podle polské ústavy posledním mandátu, nebude sice už tak pevně vázán na své mateřské vládnoucí Právo a spravedlnost, ale je otázka, zda po pěti letech, kdy se téměř neukázal jako samostatně fungující instituce, dokáže najít sílu se chovat opačně. A mít, jak řekl v neděli večer Rafał Trzaskowski, jen jednoho šéfa, tedy polský lid.

Lídr polské opozice

V neděli večer se ale stalo ještě něco důležitějšího. Po mnoha letech hledání, jak zaplnit místo po Donaldu Tuskovi, který z postu premiéra přešel na pozici evropského prezidenta, tedy šéfa Evropské rady, opozice konečně svého jasného lídra našla. Trzaskowského výsledek je na to, že po zrušení původního květnového termínu naskakoval do už rozjetého volebního vlaku, nepochybně výborný.

Podařilo se mu s výjimkou extrémní pravice získat před druhým kolem podporu všech opozičních kandidátů a dostat hlasy voličů i tam, kde je jeho Občanská platforma v minulých pěti letech nezískávala. Pokud Trzaskowského Občanská platforma hledala důvěryhodného lídra, který by dokázal změnit poměry v zemi, v těsně poraženém finalistovi polských prezidentských voleb ho našla.

Ostatně i v tom připomíná Trzaskowski svého předchůdce Donalda Tuska, který nejdříve těsně prohrál prezidentské volby, aby se o dva roky později stal na dalších téměř osm let nejdéle vládnoucím polským premiérem. Možná by bylo Trzaskowského na polského prezidenta škoda.

Autor je komentátorem Deníku