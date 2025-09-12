Polský prezident a premiér nadřadili obranu země nad rozpory. Je to výzva i našim voličům

Zkušební ruský dronový útok na Polsko měl vyzkoušet – vedle reakce polské protiletecké obrany – také odolnost polské politiky. Těsně před útokem rozdělené tak, jak jen rozdělená být mohla. Prezident Karol Nawrocki šikoval síly k závěrečné vnitropolitické bitvě s vládou Donalda Tuska.

Polský prezident Karol Nawrocki (vlevo) a premiér Donald Tusk

Polský prezident Karol Nawrocki (vlevo) a premiér Donald Tusk | Foto: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl | Zdroj: Reuters

Zvláště po nedávném úspěšném setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl Nawrocki, z politického hlediska nováček, pocit, že má převahu na své straně.

A může vládě dokázat, že na konci dne je to on, kdo dokáže téměř všechny snahy Tuska o prosazování vládního programu zastavit.

Jenže náhle do politického souboje uvnitř Polska – obrazně i doslova – vletěl Vladimir Putin a jeho ruský letecký útok o síle dvacítky dronů, které se proháněly dlouhé chvíle po celém polovině Polska, než se je podařilo sundat společnými silami Poláků a NATO k zemi. A šok z toho, co se to stalo a pochybami, co to mělo znamenat, tuto polsko-polskou politickou válku jednoduše uťal.

Test odolnosti

Donald Tusk a prezident Karol Nawrocki začali, dodejme konečně, fungovat tak jak fungovat mají. Jako vedení státu, který se ocitl v ohrožení, v největším od konce studené války v roce 1990. Rusko chtělo otestovat nejen schopnosti polského letectva a protiletecké obrany, ale také odolnost polského státu.

Polské politické vedení obstálo v reakci na ruský dronový útok dokonce ještě lépe než letectvo a protiletecká obrana. Společně se Nawrocki a Tusk pokusili maximálně mobilizovat spojeneckou podporu. Ruský útok v noci na středu a plná podpora Polsku se díky Tuskovi stihly dostat i do středeční ranní zprávy o stavu Unie Ursuly von der Leyenové.

Nawrocki pak napřímo vysvětlil vážnost situace svému americkému sympatizantovi Donaldu Trumpovi. Úspěšný byl ale jen částečně, protože Trump nerad přijímá fakta, která jsou v rozporu s jeho plány, nejen těmi, které se týkají putinovského Ruska.

Ruské drony za humny

Vedení Polska při obraně země ukázalo jednotu – a to je pro Poláky uklidňující. Pro Česko, jehož hranici od ruských dronů dělilo v okamžiku sestřelu méně, než je vzdálenost Brna od Prahy, by to mělo být varující a inspirativní.

Protože od toho, abychom se i my stali terčem ruského útoku, nás dělily při rychlosti dronů opravdu jen chvíle. Byla to od Putina výzva českým voličům, aby se podobně jako Nawrocki a Tusk povznesli nad každodenní rozmíšky.

A zamysleli se nad tím, jestli by strany, které chtějí volit, dokázaly ubránit jejich vlast a obranu jejich domovů nadřadit nad svůj vnitropolitický boj, své domácí zájmy.

Vím hned o několika stranách, které by to nedokázaly. A to je vážné, protože válka je na zápraží a jde do tuhého.

Autor je evropským editorem Deníku

