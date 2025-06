Poodhalený program ANO je noční můrou národohospodáře

Volební program hnutí ANO je něco jako tajemný kontinent „terra australis inkognita“, který se na mapách objevoval od 15. století. Tak jako tehdy všichni předpokládali, že někde na jihu planety něco bude, ale nikdo nevěděl přesně co, nyní se dá předpokládat, že hnutí ANO nějaký program mít bude, ale nikdo přesně neví, co bude obsahovat. Komentář Praha 6:30 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a Alena Schillerová na tiskové konferenci ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Andrej Babiš říká, že program bude zveřejněn až těsně před volbami. Prý aby ostatní „neopisovali“. Ovšem o tajemném programu už přeci jen něco víme.

Sám Babiš nevydržel a pár momentů prozradil ve svém facebookovém pořadu Hlasovka, kde odpovídá na dotazy fanoušků. A dlužno říci, že nepřekvapil – zůstal věrný populistické podstatě svého projektu. Plány ANO se jistě budou leckomu líbit, leč národohodpodářům, jakož i všem elementárně odpovědným lidem, se z nich musí protáčet panenky s rychlostí větrníku.

Velikost sekery, kterou by Babiš nekompromisně zaťal do už tak nikoli stabilního státního rozpočtu, je totiž naprosto ohromující.

Největší ránu mají dostat státní finance skrze důchody. ANO chce opět zvednout valorizace důchodů, chce přihodit další tisícovky k penzi nejstarším důchodcům, chce zrušit Fialovu a Jurečkovu důchodovou reformu a věk odchodu do důchodu zastropovat na 65 letech.

Vzhledem ke stárnutí populace a odchodu silných ročníků 70. let do penze by to v budoucnu znamenalo podle expertů roční náklady přes sto miliard korun a to za situace, kdy bude ubývat lidí, kteří do průběžného systému přispívají.

Neobyvatelná pustina?

Jinde se Andrej Babiš v plánu rozdávání na dluh také nebrzdí. Tvrdí například, že hnutí ANO okamžitě přidá desítky procent příslušníkům armády a bezpečnostních sborů, rozjede státní bytovou výstavbu pro mladé lidi, vrátí seniorům a studentům pětasedmdesátiprocentní slevy na jízdné a znovu zavede nejrůznější daňové úlevy.

Což znamená pro stát, který už nyní hospodaří s deficitem 241 miliard korun, další desítky miliard nových výdajů.

Příznačné je, že Babiš neříká, z čeho by chtěl opulentní hostinu pro všechny zaplatit. V pořadu Hlasovka mezi řečí odmítl, že by chtěl zvyšovat daně, protože, jak utrousil, „on vždycky daně snižoval“.

Naopak uvažuje o snížení firemní daně z 21 na 19 procent, což by dále podseklo už tak nedostatečné příjmy státu. Příjmy? Ano, je tu avizované znovuzavedení elektronické evidence tržeb, ale to je ve srovnání s novými výdaji jako když plivne do Vltavy.

Pokud tedy hnutí ANO myslí to své poodhalené sliby o rozdávání a nezvyšování daní vážně, znamená to, že si stát pod jeho vedením bude muset půjčit další obrovské peníze.

Na pokus o alespoň nějakou konsolidaci rozpočtu, který provedla Fialova vláda, budeme muset zapomenout a už tak neudržitelná trajektorie zadlužení Česka se stane zálohou na budoucí dluhovou katastrofu.

Metafora tajemného programu ANO coby „terra australis inkognita“ tudíž dostává nový rozměr. Když byla tajemná jižní země objevena, zjistilo se, že je to neobyvatelná pustina. S lehkou nadsázkou se dá říci, že se způsobem hospodaření, který nám nabízí hnutí ANO, by se časem mohlo něco podobného stát i s naší dosud stále ještě mlékem a strdím oplývající zemí.

Autor je komentátor Hospodářských novin