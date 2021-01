České reakce na současnou krizi dál tonou v populismu a chaosu

Česká republika se – podobně jako na podzim – vyšplhala na nejvyšší světovou příčku v pokračující epidemii nemoci covid-19 v počtu nakažených na sto tisíc obyvatel. Přední příčky jí patří i v počtu zemřelých a hospitalizovaných. Praha 18:04 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo toho, aby naše vláda už na začátku roku zpřísnila již existující opatření, „kreativně“ dál upravuje protiepidemický systém PES. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Debata v naší zemi o tom, co k tomu vedlo a co dělat, kupodivu ale zdaleka nemá stejnou intenzitu, jaké jsme svědky v jiných epidemií podobně zasažených zemích. Třeba ve Velké Británii nebo v Izraeli. V nich se radikálně zpřísňují hygienická opatření navzdory tomu, že jsou daleko před námi v očkování svých obyvatel vakcínou.

Místo toho, aby naše vláda už na začátku roku, kdy se Česká republika šplhala na nejvyšší příčky na světě v počtu nakažených na sto tisíc obyvatel, zpřísnila již existující opatření, „kreativně“ dál upravuje protiepidemický systém PES. Ten bude poté, co byl v prosinci rozmělněn, nyní hýřit místo čísel barvami. Budou se do něj počítat nové indikátory, a málokdo ho už bude brát ve světle neustávajícího vládního kutilství vážně.

V katastrofální situaci, do které se Česká republika dostala, přitom debatuje ministr dopravy i průmyslu a obchodu v jedné osobě Karel Havlíček v televizi s vážnou tváří o tom, zda neotevřít lyžařské vleky. Bylo by to prý dobré, protože by se nával lidí v horských střediscích dal takto lépe řídit, než když lidé na sjezdovkách spontánně sáňkují. Nebylo by přitom spíš na místě omezit v zemi s největšími přírůstky nakažených na světě volný pohyb osob tak, aby davy lidí do horských středisek vůbec nejezdily?

Chaos a populistické instinkty vládních politiků

Jenže to se nejspíš nestane, protože postoje české vlády jsou po celou dobu epidemie obětí populismu. Ten v českých poměrech nepůsobil velké problémy, dokud vládly dobré ekonomické časy a nepřišla zdravotní krize. Premiér Andrej Babiš mohl prostřednictvím své vlády nadělovat nejrůznější přilepšení těm voličským skupinám, na nichž mu záleželo, a zbytek společnosti, jejíž podstatná část k němu je kritická, uklidňovat či odrážet s tím, že se zemi daří dobře.

V podobě epidemie nemoci covid-19 přišla ale největší krize v dějinách samostatné České republiky, a v ní se rychle ukázalo, že za takových okolností nelze vládnout podle nasliněného prstu. Vláda se tomuto pokušení vyhnula na jaře minulého roku, kdy zavedla přísná plošná opatření, a byla i proto relativně úspěšná.

Jenže pak se vládní politika začala během léta odvíjet od toho, kolik lidí si vláda proti sobě popudí před nadcházejícími krajskými volbami, pokud by kupříkladu trvala na nošení roušek ve veřejných prostorech, omezila letní masové cestování do Chorvatska, nebo nepustila děti v září do škol.

Země se rychle vyšplhala do světové špičky států nejvíce zasažených epidemií. Po volbách byly zavedeny přísné restrikce, jenže na obzoru už byly Vánoce, na vzdáleném obzoru sněmovní volby, a nasliněný prst týmu populistického premiéra jasně ukazoval, že by většina společnosti byla hodně mrzutá, kdyby ji vláda znemožnila vánoční nákupy. Navíc po chaotickém počínání vlády v předchozích měsících značně klesla důvěra veřejnosti v to, že vláda vůbec ví, co dělá.

Na vlně populismu se vláda bohužel snaží surfovat i nyní, kdy takříkajíc přestává veškerá legrace. Premiér tak v televizi i ve svých „Čau, lidi“ promluvách na sociálních sítích rozšafně mudruje o tom, o kolik více peněz budou mít lidé zásluhou nového daňového balíčku v peněženkách, a že brzy budeme zásluhou ekonomické politiky vlády zase evropská jednička. Covid-19 prý překvapil ve světě všechny, nejen nás, míra nákazy jde prý jednou nahoru a pak zase dolů. I to se prý děje všude. Bohužel neděje, přinejmenším ne v míře, v jaké jsme toho svědky u nás.

Vláda nyní konečně alespoň nastínila, jak hodlá zorganizovat očkování obyvatel vakcínou. Nezbývá než doufat, že i tento plán nepadne za oběť dosavadnímu chaosu a populistickým instinktům vládních politiků. Za tuto krizi se totiž neplatí jen ekonomickými problémy, ale i lidskými životy.

Autor působí na New York University Prague