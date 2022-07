Co má společného poštovní tělocvik a ztráta pošty

Cena, kterou platíme za poštovní zásilky, není jen známka nebo nálepka s logem České pošty. Je to i hodnota času, který strávíme ve frontě na poštách. To si musí uvědomit nejen nový generální ředitel České pošty, ale i ti, kteří se jej právě připravují vybírat. Komentář Praha 16:57 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Začnu praktickou zkušeností. Využil jsem téměř tři čtvrtě hodiny čekání na odbavení na jedné z velkých brněnských pošt a sledoval tamní provoz. Šlo to jako přes kopírák.

K okénku na základě vyvolávacího systému přišel zákazník pro zásilku. Pošťák na druhé straně přepážky vzal formulář, prošel kolem několika zavřených přepážek ke skříni se zásilkami umístěné na druhé straně zázemí pošty a přinesl obálku či zásilku ke svému okénku zpět.

Vyplnil data do počítače – a protože se zásilka nevešla do vydávací misky pod sklem, opět šel ob několik přepážek a vydal kýženou zásilku dveřmi nebo po vytažení rolety u dalšího neobsazeného okna.

Na každého takového zákazníka tvořily cesty pošťáka časovou ztrátu v řádu desítek sekund až jednotek minut. A taková přepážka nebyla jedna. Napsal jsem proto svůj postřeh jako klient České poště. S návrhem, kolik času by sobě i nám zákazníkům ušetřila, kdyby prostě pošťák seděl u okénka blíže skladišti zásilek a také na místě, kde může zásilku předat.

Cena služeb

Po více než měsíci mi přišla odpověď, která říká, že „rozložení přepážek je efektivně rozvrženo s ohledem na zázemní činnosti pošty“. Přeložil jsem si to tak, že každé zlepšení by na poště mohlo být cestou zpět.

Na mou písemnou nabídku příslušnému manažerovi, že si s ním klidně stoupnu do haly a můžeme provoz pozorovat spolu, už nepřišla ani odpověď typu „trhni si nohou“.

Když jsem stál na stejné pobočce o pár týdnů později a sledoval, jak opět pracovníci pobíhají, napadlo mne, zda ten tělocvik nedává pošta svým zaměstnancům jako bonus, jako firemní tělovýchovu.

Protože oné rozběhanosti si všimlo dalších několik čekajících, hezky jsme o tom spolu diskutovali a krátili si čas. Našli jsme jediné vysvětlení – rozvržení přepážek dál od sebe činí poštu opticky využitější. Vypadalo by špatně, kdyby na celé polovině haly nebyla otevřená ani jedna přepážka.

Myslím na to teď, v okamžiku, kdy Česká pošta stojí před zásadním rozhodnutím. Dostane nového generálního ředitele, který má uskutečnit její restrukturalizaci. A to ve chvíli, kdy pošta volá po příspěvcích od státu. Kdy prodává svá sídla a kdy její zaměstnanci touží po lepším ohodnocení. Ano, ti řadoví, co snad k dennímu tělocviku dostanou aspoň nějakou lahvinku s mazáním na bolavé nohy, ale sami toho příliš nezmění.

Jedním ze základních nástrojů, jak poštu vyléčit, je cena služeb. Můžeme ji srovnávat s ostatními podobnými podniky. Jenže, ta cena služeb není jen hodnota na známce či nálepce na balíku.

K té ceně jako klient připočtu také to, co mne stojí čas na pobočce. A tady se už cena prudce zvedá. Pod vlivem tohoto faktu se příště rozhodnu, zda využít služby státního podniku nebo soukromé nadnárodní firmy. Nebo naopak, když budu obsloužený rychle, využiji téže služby příště zase.

Poštu čeká nové dělení na divize, vypočítávání nákladů na to, co musí zajistit pro stát. A kolik bude za tuto takzvanou univerzální službu chtít. Jenže dokud budou klienti čekat na řešení svých věcí, budou peníze unikat nejen jim, ale i poště.

To musí brát v úvahu i ti, kteří vyberou nového generálního ředitele. A co víc, kontrolní mechanismus musí být nastavený právě tak, aby zaměstnanec absolvoval firemní tělocvik, zatímco venku čekají neobsloužení lidé. A stát to zaplatí jako součást nákladu na takzvanou univerzální službu.

Autor je editor a moderátor Českého rozhlasu Brno