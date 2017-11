Potkají se Slovák, Japonec a pirát...

To, co vypadává z úst většiny politiků už víc než dva týdny poté, co jim voliči namíchali karty, se podobá gramodesce, které se zadrhla jehla: Andrej Babiš sice vyhrál volby, ale do koalice s ním nejdeme, protože je trestně stíhán a my jsme to slíbili voličům, tvrdí šest z devíti parlamentních partají unisono.

Opak prohlašuje jen šéf SPD Okamura, ale toho zase nechce do vlády Babiš. Nejspíš proto, aby mu tento japonsko-korejsko-český populista par excelence nepřerostl přes hlavu. Komunisté mlčí. A všichni dohromady se zaklínají svými „programovými prioritami“, stereotypním sloganem, který je přímo ukázkovým příkladem politického ptydepe.

Mezitím prezident, ač tělesně chátrající před očima, děsí, pokud jde o výklad ústavy, politickou i odbornou veřejnost kreativními výplody svého břitkého intelektu. Tady už vskutku končí legrace.

Prozatím fikce

Nicméně: jsme přece jen v Česku! A tak dobře tušíme, že je tahle jednostranná ideologická potrava, určená pro veřejnost, jen jedna strana mince. Na té druhé, skryté, je pohyb. Pro Babišovu zamýšlenou menšinovou vládu skládá expertní tým hnutí ANO jídelníček vládního programu evidentně tak, aby si z něj vybrali všichni.

V reálu to nic moc nestojí. Zda by totiž všichni mohli svůj pokrm i zkonzumovat, by se ještě uvidělo. Vždyť pod parlamentní stůl už tradičně padá, jakmile se volební období nachýlí ke konci, celá řada původně tak nedotknutelných „programových priorit“.

Výsledky voleb skrz nepolitické brýle Číst článek

Zdánlivě veřejně probíhá naopak boj o obsahování parlamentních výborů. Ovšem, i tady se lze právem domnívat, že případné Babišovy ústupky jednotlivým stranám nebudou zadarmo.

Ten nejčernější scénář budoucího vývoje se před volbami objevil na titulní stránce deníku Metro. Babiš očištěn! Prezident mu dal milost! Kauza Čapí hnízdo skončila!, hlásal úvodník.

A jobovky pokračovaly článkem o chystaném referendu k vystoupení Česka z Evropské unie, které prosadil člen vlády Okamura, či textem o odstraňování busty Milady Horákové z iniciativy koaliční KSČM.

Jednalo se samozřejmě o předvolební inzerci, zadanou TOP 09. Šlo tedy o fikci. Prozatím.