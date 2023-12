Volný trh se neobejde bez regulací státu, zní stará ekonomická pravda, s níž se nakonec musí smířit každý. Stát by měl ovšem na trhu zasahovat co nejméně, a pokud se k tomu přece jen odhodlá, pak by to měl udělat šikovně. To jsou slova, která by měl vzít v potaz i tuzemský ministr zemědělství, teď konkrétně Marek Výborný. Komentář Praha 16:30 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít nákupy, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Chtěl snížit ceny potravin po Novém roce a za tím účelem pozval v pondělí na svůj úřad zástupce podnikatelských sdružení. Snažil se jim vysvětlit, že vláda snižuje daň z přidané hodnoty, která dosud činí u potravin 15 procent, od ledna však bude o tři procenta nižší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Zdražíme! – řekli potravináři ministrovi

V uplynulých dvou letech Češi zažili zdražení potravin v průměru o třetinu, pokles DPH tak dává ideální možnost ceny aspoň částečně vrátit na předkrizovou úroveň. Od manažerů v zemědělství, zpracovatelského průmyslu i z obchodních řetězců se však dozvěděl, že si dělá marné naděje. „V lednu se bude zdražovat,“ oznámili zástupci potravinářů hned po jednání s ministrem. Sebevědomí jim opravdu nechybí.

Ministr Výborný očividně propadl iluzi, že stát nějak může poměry na trhu potravin řídit. Tam ovšem platí jasná pravidla a jedním z nich je zvyklost, podle níž se po Novém roce v supermarketech vydávají nové ceníky. Obchodníci se dohodnou s dodavateli, připočtou marži a může se prodávat.

Proč ceny potravin nepůjdou dolů

Zkušenosti z posledního desetiletí říkají jednoznačně: většinu tuzemské inflace zařídí první měsíc v roce, kdy se vyhlašují nové ceníky. Neplatí to jen u potravin, ovšem u jídla a nápojů je tento efekt nejviditelnější.

Výborný o cenách potravin: Problém je u potravinářů a obchodních řetězců. Víc než neformální tlak nemám Číst článek

Je pravda, že v normálních časech lednový cenový skok nedosahuje tří procent, to se změnilo až v letech extrémního zdražování, tedy letos a předloni. Proto by tříprocentní snížení DPH vlastně mohlo průměrnou cenu potravin snížit. Ovšem potravináři se mohou tvářit, že se normální časy nevrátily. Přece se bude zdražovat elektřina, rostou mzdy, a kdo ví, jak to bude s benzinem. Na jejich místě by to udělal snad každý, a proto byl pokus ministra Výborného odsouzen k neúspěchu už předem.

Ministr měl zkrátka zvolit šikovnější postup a zbývá jen otázka, co v tomto případě znamená šikovně. To souvisí s logikou státních regulací na volném trhu. Obvykle se tím nemyslí, že stát bude určovat ceny, ale že bude dohlížet na to, aby volný trh fungoval.

Například v případě cen potravin to není úplně jisté. Když všichni obchodníci a všichni potravináři zvýší ceny najednou, tak je i zcela dobromyslný člověk začne podezírat, že se na nich snad nějak domlouvají. Pokud by to dělali, pak ovšem volný trh úplně dobře nefunguje a stát by měl využít svých pravomocí, aby konkurenci posílil.

Potraviny zdraží, i když klesne sazba DPH. ‚Obchodníci nedali jasnou odpověď, proč to tak je,‘ říká Výborný Číst článek

K tomu existují standardní nástroje, v první řadě antimonopolní úřad. Ten může prozkoumat tvorbu cen na všech úrovních, tedy u zemědělců, zpracovatelů i obchodníků, a zjistit, jestli se neděje něco podezřelého. Nakonec to už před necelým rokem zkusil tehdejší ministr Zdeněk Nekula, a antimonopolní úřad tehdy skutečně objevil na všech úrovních potravinářství oligopoly, které soutěž devalvují.

Pokud dnes nelze jednoznačně zodpovědět otázku, proč ceny potravin přes snížení DPH nepůjdou po Novém roce dolů, může ministr o vysvětlení požádat zmíněný antimonopolní úřad. Nutně nejde o to, aby přistihl podnikatele při pokoutní dohodě, ovšem už samotné zveřejnění výsledků vytváří tlak, aby to firmy se zdražováním nepřeháněly.

Nutno však ministra Výborného upozornit, že se vysláním kontrolorů pustí do dobrodružného podniku, který může zneklidnit mocné podnikatelské svazy. Jeho předchůdce Nekula zveřejnil zprávu antimonopolního úřadu v květnu a v červnu už nebyl ministrem. „Necítil jsem podporu své strany,“ posteskl si bývalý ministr poté, co byl odejit.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy