Obavy z toho, že nastanou další omezení a lockdowny, vedou různé úřady i firmy k tomu, že nutí své pracovníky k očkování. Asi největšímu tlaku nyní musejí odolávat zaměstnanci státu a veřejných služeb. Zatímco Česko jde cestou cukru a očkovaní státní zaměstnanci dostanou dovolenou, už třeba sousední Slovensko diskutuje, že vláda jim očkování prostě nařídí. Komentář Praha 19:50 11. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování mobilním týmem | Foto: Adolf Horsinka | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Resorty zatím spíše prosazují, aby bylo dobrovolné, pouze policisté a vojáci se na určitých pozicích – třeba při účasti na všech zahraničních misích – očkují povinně.

Celosvětově asi pod největším tlakem na očkování jsou zdravotníci. V Itálii musí na nucenou dovolenou kvůli odmítnutí vakcíny zhruba 40 tisíc neposlušných zdravotníků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Očkuj se, nebo jdi

Kalifornie nařídila povinnost očkovat se všem zaměstnancům v nemocnicích a pečovatelských domovech, povinnou vakcínu mají také zaměstnanci federální agentury pro veterány, což je významná zdravotnická služba.

Pentagon tento týden ohlásil, že bude žádat po prezidentu Bidenovi souhlas s povinností očkovat svých 1,3 milionu zaměstnanců vojenské služby. Tradičně nekompromisní přístup vůči svým lékařům a sestrám uplatňuje Maďarsko. Tamní zdravotníci mají necelý měsíc na to, aby se očkovali, nebo opustí sektor. Podobně francouzští a řečtí zdravotníci musejí podstoupit vakcínu do půlky září.

Nulová tolerance

Že stát na své zaměstnance různé páky má, je ještě celkem pochopitelné. Povinnost očkovat se ale čím dál častěji stanovují svým lidem i soukromé firmy.

Do kina jen s očkováním? Pravidla zpřísňuje stále více zemí, některé už zákazy pro neočkované zavedly Číst článek

Amerika je v tom evidentně nejdál. Walmart, což je největší americký zaměstnavatel, nařídil povinnou vakcinaci zaměstnancům centrály a regionálním manažerům. Podobně se už vyjádřili giganti jako Disney, Uber, Lyft či Google.

Zpravodajská CNN má politiku nulové tolerance proti neočkovaným. Minulý týden vyhodila tři zaměstnance, kteří přišli do práce bez očkování. Aerolinky United Airlines to budou dělat také.

Magazín Economist poznamenal, že povinné očkování není pro Ameriku úplně neznámou půdou. Armáda je na to zvyklá už skoro 200 let plus všech padesát států vyžaduje očkování proti dětským nemocem a některé, třeba zmíněná Kalifornie, nepovolují žádné výjimky.

Protesty odborů

Nařizovat očkování ale samozřejmě nejde úplně hladce. Protestují především zaměstnanecké a profesní svazy a odbory. Šéf americké federace učitelů Randi Weingarten to pro The Washington Post shrnul následovně: „Pokud se lidé na pracovišti mají cítit bezpečně a vítáni, očkování se s nimi musí vyjednat, nikoli jim ho nařídit.“

I právníci upozorňují, že nařizovat očkování jako povinnost může být vyhodnoceno jako porušení práv. Světová zdravotnická organizace také uvedla, že věc je to citlivá. A že je v tomto případě nutné hledat balanc mezi obecným blahem a individuální svobodou.

Proto dost zaměstnavatelů povoluje výjimky v podobě pravidelných testů. Právě testování ale může být největší pákou na neočkované – stačí totiž, když stát, pojišťovny či firmy přestanou na testy přispívat nebo je rovnou hradit, jak je to letos ve světě běžné.

V úterý už Německo ohlásilo, že v říjnu končí s proplácením testů právě kvůli tlaku na očkování. Protože stovky či tisíce měsíčně za komerční testy si leckdo rozmyslí.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz