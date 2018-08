Poučení ze smrtících požárů v Řecku

Požáry v Řecku se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Vládní mašinerie s pomocí zahraničních záchranářů i expertů se teď zabývá prohledáváním spáleniště i moře, kde by se mohly nacházet další oběti. Nastává také čas zhodnotit, jaká opatření fungovala více, jaká méně a především, jak v budoucnu podobné tragédii s více než devadesáti mrtvými zabránit. V Řecku i za jeho hranicemi. Komentář Atény 7:00 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena prochází kolem ohořelých aut ve městě Mati. | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

V první řadě je třeba říci, že čtyřicetistupňové teploty a vítr dosahující sto až sto dvaceti kilometrů v hodině jsou důkazem síly přírody. Plamenný živel se šířil tak rychle, že během hodiny a půl jeho řádění bylo opravdu těžké efektivně zasáhnout.

Mrtvých a zraněných ale mohlo být mnohem méně, kdyby v hustě obydlených oblastech nedošlo k neorganizované a nelegální výstavbě.

Vlny nebo život

Jen v samotném městě Mati, kde bylo nejvíce mrtvých, se jasně prokázaly zhoubné následky načerno nebo jinak pokoutně postavených staveb. V zóně sto metrů od moře žádné být nemají a přesto jsou. Samozřejmě domy čnící nad mořem působí radost jejich obyvatelům, i turistickým návštěvníkům. Výhled je úžasný a do chladivých vln kousek.

Jenže v krizové situaci lidé snažící se v moři zachránit narazili na limity známé nejen z Řecka, ale třeba také z Chorvatska a jiných letních destinací.

Úzké vstupy do moře, mnohdy jen na začátku a konci obytné zóny, úzké uličky a úniková cesta veskrze žádná. Doprava tak komplikovaná, že se projet téměř nedá i v průběhu běžného dne, natož při krizové situaci.

Je tedy zřejmé, že je lepší jít na pláž delší cestou a na mořskou scenérii se dívat zdálky, než si zahradit veškeré únikové cesty. Úkolem všech vlád a místních úřadů tedy má být najít odvahu a stavby v místech, kde nemají být, zbourat.

Měnící se příroda

Svou roli sehrála také politika extrémního šetření. Situace, kdy hasičům a záchranářům klesnou platy na polovinu, musí si sami kupovat materiál a ještě jich je málo, přispívá k pokoušení osudu.

I to se v Řecku prokázalo. Účinný evakuační plán je jistě potřebný, ale pokud postupuje oheň tak rychle, jako tomu bylo na východním předměstí Atén, výsledky jsou limitované. Evakuovat desítky tisíc lidí s ohněm, žárem a kouřem v zádech je v podstatě nemožné.

V neposlední řadě je potřeba vážně začít debatovat o způsobu, jak jsme připravení na probíhající změnu klimatu naší planety. Její popírači mohou stěží tvrdit, že extrémní výkyvy teploty posledních let nejsou znamením proměny poměrů našeho životního prostředí.

Je v podstatě jedno, jestli za to může člověk nebo je to přirozený proces. Musíme se zkrátka vyrovnat s novými fakty. A to nejen v přímořských oblastech, ale také u nás, v tropech a suchu České republiky. Veškeré žabomyší války o ideovou čistotu jdou stranou ve chvíli, kdy se mění samotná příroda kolem nás.