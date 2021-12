Práce bez lidí? Pomohl by racionální postoj k přistěhovalectví

Oba trendy, navíc sečtené dohromady, jsou špatné jak pro demografii, tak pro ekonomiku. Přes nejrůznější omezení a uzávěry je tak velkou potíží posledního roku nedostatek lidí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Práce bez lidí

Že zaměstnanci chyběli v různých kvalifikovaných profesích, to byl evergreen posledních let, protože nároky trhu práce, obzvláště obsluh sofistikovaných technologií, se poněkud rozcházejí s produkcí tuzemského středního i vysokého školství.

V pandemii ale chybějí i lidé v továrnách, službách či hospodách. A tak zaměstnavatelé už dlouho volají po úpravě migrační politiky, která by otevřela dveře většímu počtu pracovníků z ciziny.

Vyšší úmrtnost i odliv obyvatel nejsou jedinými viníky nedostatku lidí. Během uplynulého roku také odešel rekordní počet lidí do předčasných důchodů. A potřeba řešit situaci tak je skutečně naléhavá. Zprostředkovaným dopadem nedostatku lidí je totiž i tolik skloňovaná inflace.

Uvolnit pravidla

Jak to je možné? Lidé vědí, že si mohou říkat o vyšší mzdy – dokonce pracovní agentury hlásí, že místo změnil rekordní počet zaměstnanců. A vyšší mzdy jsou klasickým proinflačním faktorem, kromě toho, že už tak zdražují třeba suroviny či doprava.

Napjatý trh práce vede k rekordně nízké míře nezaměstnanosti. Ta je s necelými třemi procenty nejnižší nejen v Evropské unii, ale spolu s Koreou a Japonskem i mezi všemi vyspělými zeměmi.

Nezaměstnanost v listopadu klesla o desetinu na 3,3 procenta. Nabídka pracovních míst se snížila Číst článek

V OECD je průměrná míra nezaměstnanosti dvojnásobná. Podle ekonomických teorií je takto nízká míra nezaměstnanosti už nezdravá, protože se pohybuje pod takzvaně přirozenou mírou nezaměstnanosti, způsobenou při normálním vývoji ekonomiky běžným chováním lidí na pracovním trhu.

Příliš nízká míra nezaměstnanosti, kterou Česko zažívá, pak v důsledcích vede k vyššímu růstu domácích úrokových sazeb. Kdyby byla nezaměstnanost vyšší, tlak na růst mezd a tedy i inflační očekávání by nebyly takové a centrální banka by tolik neutahovala.

Pokud by zůstal populační vývoj negativní delší dobu, v penzijním systému může nastat přímo katastrofa. Až půjdou do penze nejsilnější ročníky takzvaných Husákových dětí, tedy zhruba za dvě desítky let, důchody nebude z čeho financovat.

Přitom řešení je celkem nasnadě. Politici stěží mohou přímo ovlivnit to, kolik dětí se každý rok narodí.

Co ale dokážou, je vyslyšet volání podnikatelů po uvolnění pravidel pro přistěhovalce za prací. V posledních letech vlády podléhaly populistickým protiimigračním postojům, někteří je dokonce zneužívali v politickém boji.

Nová vláda Petra Fialy má šanci ukázat racionální postoj k přistěhovalectví, které by pomohlo firmám i celé české ekonomice.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz